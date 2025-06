受賴總統軍禮歡迎 馬紹爾總統籲國際社會正視台灣參與

頂著陣雨,賴清德總統今上午在總統府前以軍禮歡迎前來國是訪問的馬紹爾總統海妮(Hilda Heine),海妮表示,鑑於近期國際情勢發展與限制,國際社會現在比以往任何時候都需要正視台灣人民的基本權利,她將持續在國際舞台上肯定台灣的貢獻,呼籲理念相近的國家一同為台灣的國際參與而努力。

海妮2日至7日訪台,由外交部長林佳龍接機,賴總統以軍禮歡迎海妮,接著舉行會談;當她抵達總統府時,賴總統上前擁抱海妮,施以臉頰禮。

賴總統致詞表示,他去年12月赴馬紹爾群島共和國國是訪問時,受到高度禮遇及熱烈歡迎;兩國建交27年來,秉持互信互助的精神,在醫療、農業、漁業、教育訓練、以及氣候變遷等領域,都有豐碩的合作成果;未來,台灣也將持續在各領域,跟馬紹爾群島共和國深化合作,共創繁榮發展。

今年是中華民國與馬紹爾群島共和國建交27周年。

海妮指出,在這4分之1世紀以來,台灣一直是馬紹爾群島最堅定的盟友及朋友,雙邊夥伴關係欣欣向榮,在教育、醫療基礎建設經濟發展等領域都可以看到豐碩成果,透過台灣支持,大幅提升馬國生活水準、社區培力與永續成長,感謝台灣好幾十年來的支持。

海妮表示, 馬紹爾雖然小,在國際舞台上的聲音也有限,但馬紹爾十分重視與台灣的友誼,馬紹爾政府將持續呼籲讓台灣有意義地參與聯合國體系。

海妮表示,台灣持續展現擁抱民主、人權和法治等原則的堅定決心,鑑於近期國際情勢發展與限制,國際社會現在比以往任何時候都需要正視2300萬名台灣人民的基本權利,並理解台灣希望完整參與國際事務的期盼;正因如此,她希望向賴總統、台灣人民以及全世界再次重申,馬紹爾政府將會持續在國際舞台上肯定台灣的貢獻,呼籲理念相近的國家一同為台灣在國際場合的參與而努力。

外交部表示,這是海妮去年1月當選後第一次國是訪問及第二度訪台,彰顯台馬兩國緊密合作夥伴關係;海妮訪台期間將與賴總統共同見證台馬簽署體育交流合作意向書及總統獎助學金備忘錄等;並將出席馬紹爾群島投資商機說明會,以及赴屏東參訪台灣原住民文化園區,深化雙邊經貿及文化交流。