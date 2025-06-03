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影／內政部推中正路改名那彰化呢？王惠美這樣說

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
內政部推動全台中正路改名，彰化縣長王惠美今天說，治國不是用意識形態來治國，這種不必要的意識形態應該要即早拿掉。記者林宛諭／攝影
內政部推動全台中正路改名，彰化縣長王惠美今天說，治國不是用意識形態來治國，這種不必要的意識形態應該要即早拿掉。記者林宛諭／攝影

內政部推動全台中正路改名，彰化縣長王惠美今天說，治國不是用意識形態來治國，而是要想如何讓民眾有好生活才是最實在的，在預算這麼不足的情況下，哪裡還能動用這麼多的人力和經費來改路名，這種不必要的意識形態應該要即早拿掉。

內政部推動全台中正路改名引發爭議，內政部長劉世芳昨天更表示，無論是中央或地方都不應將轉型正義偽裝成有錢再推、沒錢就不推。

彰化縣長王惠美今天面對記者詢問對中正路改名一事的看法，她說，治國不是用意識形態來治國，而是要想如何讓民眾有好生活才是最實在的，在預算這麼不足的情況下，哪裡能動用這麼多的人力和經費來做路名的改變，難道名字改了就會不一樣嗎？最重要的是，要民眾覺得習慣、好用才是最重要，至於不必要的花費和不必要的意識形態應該要即早拿掉。

意識 中正路

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