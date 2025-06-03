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教育部替廖英熙協會發文辦活動 遭質疑黑熊學院翻版

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
國民黨立委邱鎮軍在臉書發文質疑，總統府全社會防衛韌性委員會委員廖英熙所成立的民間機構「全民國防教育協會」，竟用教育部名義發函，質疑恐有圖利之嫌。圖取自邱鎮軍臉書。
國民黨立委邱鎮軍在臉書發文質疑，總統府全社會防衛韌性委員會委員廖英熙所成立的民間機構「全民國防教育協會」，竟用教育部名義發函，質疑恐有圖利之嫌。圖取自邱鎮軍臉書。

總統府「全社會防衛韌性委員會」委員廖英熙所成立的全民國防教育協會近日舉辦「全民國防教育聯合射擊競賽」，竟透過教育部苗栗聯絡處發函給苗栗縣各學校，邀請學生參加活動。國民黨立委邱鎮軍今天在臉書發文質疑，民間機構用教育部名義發函，根本就是「黑熊學院」復刻版，這不是圖利，什麼才是？

邱鎮軍接獲家長陳情，教育部苗栗聯絡處今年4月發函給苗栗縣各國立、縣立及私立高中職校，5月27日上午9時至下午4時，在國立竹南高中舉辦「114年校園安全暨全民國防教育聯合射擊競賽」，邀請各校組成1至2隊，每隊4名學生參賽，函文還要各校核准領隊與參加學生可以公差假方式參賽。

邱鎮軍表示，一場以「全民國防教育聯合射擊競賽」為名的活動，由玩具槍公司董事長廖英熙成立的協會主辦，然後教育部苗栗聯絡處直接發函給學校、要求學生用公差假停課參加，甚至跳過地方教育處，未經審核、未告知家長。

邱鎮軍質疑，廖英熙是總統府「全社會防衛韌性委員會」委員，具備政治接觸與政策影響力，同時又是中華民國全民國防教育協會理事長、怪怪貿易股份有限公司董事長，民間身分、企業老闆能動用政府單位幫他開門進學校，「學生當他活動的道具、老師當他宣傳的助理，這不是圖利，什麼才是？」

邱鎮軍表示，教育部是否涉及行政資源圖利特定業者？民間協會與公部門的界線是否早已模糊？所謂的「全民國防教育」，是否成為少數人操弄資源、建立利益網絡的工具？他要求教育部應公開本案行政程序與審核機制、查明聯絡處是否越權或接受政治壓力，以及檢討未來民間團體進入校園的審核標準與角色迴避機制。

邱鎮軍 教育部 國防

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