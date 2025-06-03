立院三讀修正保險法 百萬張欠債扣押保單可望豁免

民眾因欠債遭法院扣押保單案件已逾百萬件，立法院會今天三讀修正通過「保險法」，將可強制執行的保單解約金門檻，統一上調為中央或直轄市公告每人每月最低生活費1.2倍計算的6個月金額最高標準者，目前為台北市的14萬6730元。

此外，立法院同時也通過附帶決議，要求新法上路8個月內，司法院須清查過去舊案，解除所有依照新法可免強制執行保單的扣押命令。據金管會預估，

先前最高法院民事裁定，執行法院得在必要時核發執行命令終止債務人為要保人的壽險契約，可命保險公司償付解約金，導致保單遭強制解約件數攀升；金管會曾透露，遭法院強制扣押件數達92.8萬件，3成為壽險、7成為傷害險與健康險，衝擊債務人健康保障。

立法院會為此三讀通過「保險法」修正案，提高保單豁免強制執行的解約金門檻，以中央或直轄市公告每人每月最低生活費1.2倍計算6個月，目前最高為台北市，約14萬6730元。

金管會預估，修法通過後，至少有餘100萬件遭強制執行的保單可被豁免；若以近15萬的解約金豁免門檻來回推民眾保單保額，等於20年期的保單至少要超過1000萬、30年期的保單至少要超過500萬元才會被強制執行。

此外，考量扣押或強制執行健康保險、傷害保險契約解約金債權，可能導致保戶失去維繫生命身體健康及維持生活經濟安定。三讀條文明定，要保人為債務人之健康保險契約、傷害保險契約之解約金債權，不得作為扣押或強制執行的標的。

介入權部分，三讀條文明定，受破產宣告或經裁定開始清算程序時，對被保險人有保險利益者、要保人具名指定受益人，以及其配偶、父母、子女，在取得要保人及被保險人書面同意後，可代為支付解約金，並成為新要保人。