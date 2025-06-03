討論刪除補助款有部長說風涼話 盧秀燕轟：不適任首長應改組

台中市長盧秀燕上月赴行政院參加行政院會，會後重批官員「不會做就換人做」，今天她透露，當天有1、2名中央部會首長對於統刪地方補助款一事，不僅沒有同理心，還火上澆油，她才提醒賴清德總統與行政院長卓榮泰，對於不適任的部會首長，應該適當改組。

台中市議會今天進行施政總質詢。民眾黨議員江和樹詢問，盧秀燕5月22日參加完行政院會後，罕見說重話「不會做就換人做」，他認為講到了中央政府府的痛點，老百姓聽到也很解氣，想知道當天事發生了甚麼事情，才讓盧說出這句話？

盧秀燕說，列席行政院會是為地方發聲，各縣市長或副縣市長出席，把握機會與中央對話，為民發聲、爭取地方權益；5月22日討論到地方一般性補助款，當天與會縣市首長或副首長都表示，統刪補助款萬萬不可，行政院應該依法發放。

盧秀燕表示，討論過程中，有1、2名部長卻說風涼話，對人民毫無同理心，甚至「提油救火」，她才忍不住提醒賴清德總統與卓榮泰；中央與地方是夥伴關係，她也希望總統、院長做得好，但就職1年多了，不能永遠處在新手上路階段，對不適任的部會受長，應該適當局部改組。

盧秀燕說，這段時間大家看到很多部會的表現，有一些的確是荒腔走板，讓人感覺無所事事、搞不清楚狀況，相信卓榮泰心裡有數；若放任部分部會首長如此施政，會影響人民對賴總統與卓院長的觀感。

江和樹希望盧秀燕明確說出是哪些部會首長，盧回應，有些事情點到為止，「聽得懂就聽得懂」。