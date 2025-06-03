【重磅快評】無煤中火躲罷免 林月琴問過蔡其昌？

立法院院會今天處理在野立委所提2028年無煤中火決議，綠營「柔性」抵抗，民進黨不分區立委林月琴充作先鋒，批國民黨拋「無煤中火」是假環保，真政治，為了躲避罷免，進行能源恐嚇；林月琴才因剴剴案受訾議，這次跨界批無煤中火，起碼也要先問一下「前輩」蔡其昌，3年前蔡其昌和盧秀燕都共同支持2029無煤中火，那時有什麼大罷免嗎？

核三廠2號機除役，台電火力全開發電，中火減煤議題再度浮出檯面。藍白立委今天聯手在立法院提案要求台中發電廠逐年提出並落實減煤計畫，力求在2028年完成無煤的減碳目標。院會還沒有登場，民進黨立委林月琴就先跳出來批國民黨，指國民黨拋出的「無煤中火」是為了躲避罷免，進行能源恐嚇，稱台中市長盧秀燕表面關心空汙，實際是掩護重啟核電，轉移國民黨立委被罷免的焦點。

林月琴長期投身社福領域 ，一直待在立法院社福衛環委員會，這次為了無煤中火上火線批國民黨，可以說是跨界演出，果然又博得外界的關注。

但是，外界記憶猶深的是，之前剴剴案喧騰一時，林月琴罕見大動作開記者會痛批台北及新北市政府失職、卸責，但後來卻被發現她就是負責剴剴案訪視業務單位外部督導。更誇張的是，她在許多縣市當講師、外聘督導，光是雙北就賺進約200萬，她擔任董事的基金會一年也海撈部會數百萬補助款及標案，出事後她敲鑼打鼓以正義之姿批判雙北失責。試問，還有什麼比這個更假仁假義？

剴剴案才過風頭，無煤中火是政黨攻防的熱門議題，林月琴又跑出來蹭熱度，稱「無煤中火」是假環保，真政治，為了躲避罷免，進行能源恐嚇。林月琴發動這波攻勢，恐怕沒有先請教前立法院前副院長、現任台中立委蔡其昌的意見，以致鬧出網內互打的尷尬。

2022年底，台中市長選戰方酣，對於台中空汙治理及氣候政策，候選人盧秀燕、蔡其昌當時都簽署承諾，包括提早在2029年達成「無煤中火」、2030年中期減碳目標30%提高至45%，2023年底前推動垃圾費隨袋徵收等目標。

中火燃煤機組除役將提前至2029年，等於是把中央承諾的2035年中火除煤期程拉近了6年。蔡其昌當時敢承諾，民進黨必然有除煤路徑，只是蔡其昌後來落選，2029無煤路徑也束之高閣。

接著民眾黨蔡壁如在台中參選立委，她也針對無煤中火提出政見，在選舉公報上寫著「2029中火無煤，健康空氣顧子孫」，並提出中火無煤路徑圖，不僅2029無煤絕對做得到，甚至加強節電，供給面積極推動綠能，更有機會在2026年達到無煤目標。

如果蔡其昌、盧秀燕在三年前就喊出2029無煤中火，蔡壁如前年也在選舉公報提出2029中火無煤的政見，這和2025年的大罷免又什麼關係？難道盧秀燕當年就可預知2025會有一場大罷免？蔡其昌如果認為 2029絕無可能達到中火無煤，他又怎敢和盧秀燕一樣向選民進做出承諾？

眼中只有政治的林月琴率爾提出「無煤中火」是假環保，真政治，為了躲避罷免，進行能源恐嚇，不僅批不了盧秀燕，卻反而傷了蔡其昌，難道蔡其昌也在配合國民黨躲避罷免，進行能源恐嚇？蔡其昌要不要也出來說明一下？