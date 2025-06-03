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吳志中接見斯洛伐克特納瓦省長 盼持續支持民主台灣

中央社／ 台北3日電

斯洛伐克特納瓦省長維酷比訪台，致贈斯國航海家班紐夫斯基雕像給宜蘭縣，並出席揭幕儀式。外交部政務次長吳志中接見時表示，期盼台斯持續強化各領域夥伴關係，也盼斯國持續支持民主台灣。

外交部上午發布新聞稿指出，吳志中2日接見斯洛伐克特納瓦（Trnava）省長維酷比（Jozef Viskupič，另譯：魏古斯）、副省長白若夫（József Berényi）、馬思達（Rastislav Mráz）、范柏睿（Patrik Voltmann）及省議員暨塞尼察（Senica）市長張馬廷（MartinDžačovský）一行，雙方就印太情勢、台斯雙邊關係、科技、文化與觀光合作等議題交換意見。

外交部表示，吳志中歡迎維酷比再次訪台，並感謝長期致力推動台斯雙邊交流，期盼訪團成員藉此次來訪對台灣有更深入瞭解。

吳志中指出，俄烏戰爭爆發後，地緣政治情勢發生重大改變，對區域及全球和平穩定造成極大挑戰，更加凸顯俄羅斯與中國等威權政體與民主國家的對立。台灣民眾面對中國長期威脅展現強大韌性，期盼台斯兩國能持續強化各領域夥伴關係，也盼斯國續予民主台灣支持。

維酷比表示，特納瓦省與宜蘭縣政府2022年簽署合作協議，強化雙邊文化與教育等領域合作。為象徵台斯長遠友誼，特納瓦省特別製作斯國傳奇人物班紐夫斯基（Móric Beňovský）紀念雕塑品致贈宜蘭縣，此行訪台將出席雕塑品的揭幕儀式。

維酷比說，期盼透過政府、產業、教育與觀光等多重面向互動交流，持續拓展台斯雙邊實質合作及深化兩國關係。

外交部指出，斯國傳奇人物班紐夫斯基是歐洲知名的航海家、探險家與作家，曾在1771年造訪宜蘭並在蘇澳登陸上岸，與當地噶瑪蘭族交流，被視為是開啟台斯關係的先驅。

外交部說，除協助雕塑品運送來台外，也全力支持宜蘭縣政府辦理揭幕典禮。

關係 宜蘭 外交部

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