賴清德總統上午以軍禮迎接我國友邦馬紹爾群島共和國總統海妮(H.E. Hilda C. Heine)伉儷,海妮於致詞時表示,馬紹爾群島在國際上力挺台灣,並支持台灣有意義的參與國際組織,諸如加入聯合國等等。

海妮表示,今年是兩國建交27周年,台灣一直是馬紹爾群島堅定的夥伴,因此這次訪問台灣,也希望更加深化彼此已十分堅定的關係。 賴清德總統(中)上午以軍禮迎接馬紹爾群島共和國總統海妮(H.E. Hilda C. Heine)(右),兩人在雨中閱兵。記者曾原信/攝影 賴清德總統上午以軍禮迎接馬紹爾群島共和國總統海妮(H.E. Hilda C. Heine),典禮開始時施放禮炮。記者曾原信/攝影 賴清德總統上午以軍禮迎接馬紹爾群島共和國總統海妮(H.E. Hilda C. Heine),天候不佳但三軍儀隊仍展現氣勢佇立雨中。記者曾原信/攝影