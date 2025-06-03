共諜APP洩密賴清德出訪行程 吳思瑤：駭人聽聞

總統府及民進黨內部4月傳出多人涉共諜案，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤說，民進黨已明確開鍘每一位，今所揭露的相關訊息，都是透過國安體系徹查，原來共諜的作為這麼駭人聽聞、可怕，甚至可能危及總統、副總統生命安全，中共研發一套APP系統，可能傳送出台灣相對機敏的國安政策。

根據鏡週刊報導，知情人士指出，賴清德在競選總統時的海內外行程，包含抵達機場、下榻飯店及住宿房間樓層都被對岸全盤掌握。吳思瑤今表示，民進黨已經明確開鍘、開除每一位設共諜案，移送偵辦絕不寬貸，今所揭露的相關訊息，都是因為移送偵辦，透過國安體系徹查，才揭露出共諜離我們這麼近，原來共諜的作為這麼駭人聽聞、這麼可怕，甚至可能危及總統、副總統生命安全。

吳思瑤指出，透過國安調查揭露出，中共研發出一套相對進步的APP系統，利用台灣內應傳送國安機密，也透過APP系統確實流出總統府重要官員、國家元首的行程，有這樣的共諜滲透，很可能賴清德行程全都錄，副總統蕭美琴的每個會議、見面的人、出入的場域全都錄，有可能發生難以避免、危急元首的嚴肅課題，透過APP洩漏的不只是元首行程的維安，更可能傳送台灣相對機敏的國安政策。

吳思瑤表示，民進黨團提出國安十法修正，賴清德提出國安17項作為，現在行政部門跟國安部門盤點所有法規，要防共諜就要完備法治，藍白不要再擋國安法案。

吳思瑤說，現在是延會時間，也是俗稱的立法院的垃圾時間，在這時間要來做一點有利國家的事，趕快來審國家法案，唯有強化國安，進行有效的防範及嚴審、重罰，事前防範跟事後重罰，國安法制一定要修，藍白別再擋。