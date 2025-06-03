檢察官團體反對法庭直播 黃國昌：7成5民意還要等多久

民眾黨立院黨團欲推「法庭直播」，但檢察官協會及「劍青檢改」團體等有異議。民眾黨團總召黃國昌今日表示，2017年司改國是會議作成決議，法庭直播需在1年內完成規畫，現在已是2025年還沒規畫好，還要人民等多久？

針對檢察官團體反對法庭直播，黃國昌表示，昨天看到相關聲明，也有檢察官傳訊給他，對法庭直播沒有配套措施有疑慮。從法官、檢察官的角度來看，他們從過去到現在都是反對的，他對此一點不驚訝，因為他們就是法庭直播要被監督、被改革的對象。

黃國昌表示，他尊重司法獨立，但司法權作為國家權力的一環，本應受公眾監督。2017年司改國是會議作成決議，法庭直播需在1年內完成規畫，現在已是2025年還沒規畫好，還要人民等多久？

黃國昌表示，檢察官團體認為，應該要從輕微的案件，進行法庭直播，但這樣的看法恐怕跟一般民眾的認知差距非常遙遠。民眾黨聽到各界呼籲，這件事情仍須回到人民的角度。針對法庭直播，民眾黨做過2次民調，在今年3月的調查結果中，有高達7成5民眾支持重大矚目案件進行法庭直播，因此黨團會持續推動，歡迎各界表達不同意見。