快訊

台幣狂升進口車何時變便宜？網勸別作夢：紐西蘭牛奶零關稅也沒降價

遭爆未利益迴避、涉圖利 葉丙成：早與配偶退出協會運作

MLB／終於醒了！大谷翔平陽春砲 23轟追上全壘榜領先

檢察官團體反對法庭直播 黃國昌：7成5民意還要等多久

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
民眾黨團總召暨黨主席黃國昌今日表示，2017年司改國是會議作成決議，法庭直播需在1年內完成規畫，現在已是2025年還沒規畫好，還要人民等多久？圖／聯合報系資料照
民眾黨團總召暨黨主席黃國昌今日表示，2017年司改國是會議作成決議，法庭直播需在1年內完成規畫，現在已是2025年還沒規畫好，還要人民等多久？圖／聯合報系資料照

民眾黨立院黨團欲推「法庭直播」，但檢察官協會及「劍青檢改」團體等有異議。民眾黨團總召黃國昌今日表示，2017年司改國是會議作成決議，法庭直播需在1年內完成規畫，現在已是2025年還沒規畫好，還要人民等多久？

針對檢察官團體反對法庭直播，黃國昌表示，昨天看到相關聲明，也有檢察官傳訊給他，對法庭直播沒有配套措施有疑慮。從法官、檢察官的角度來看，他們從過去到現在都是反對的，他對此一點不驚訝，因為他們就是法庭直播要被監督、被改革的對象。

黃國昌表示，他尊重司法獨立，但司法權作為國家權力的一環，本應受公眾監督。2017年司改國是會議作成決議，法庭直播需在1年內完成規畫，現在已是2025年還沒規畫好，還要人民等多久？

黃國昌表示，檢察官團體認為，應該要從輕微的案件，進行法庭直播，但這樣的看法恐怕跟一般民眾的認知差距非常遙遠。民眾黨聽到各界呼籲，這件事情仍須回到人民的角度。針對法庭直播，民眾黨做過2次民調，在今年3月的調查結果中，有高達7成5民眾支持重大矚目案件進行法庭直播，因此黨團會持續推動，歡迎各界表達不同意見。

直播 民眾黨 檢察官

延伸閱讀

對蔡清祥下戰帖 黃國昌揭濫用公務車：證人都準備好了

挺藍邀卓揆主權基金專報 黃國昌：國發基金弊案引以為戒

否認搭公務車喬事！蔡清祥澄清都在立院 黃國昌將偕同檢舉人提交事證

濫用公務車替友喬訴訟？遭黃國昌檢舉 蔡清祥聲明提「不在場證明」打臉

相關新聞

立院三讀修正保險法 百萬張欠債扣押保單可望豁免

民眾因欠債遭法院扣押保單案件已逾百萬件，立法院會今天三讀修正通過「保險法」，將可強制執行的保單解約金門檻，統一上調為中央...

教育部替廖英熙協會發文辦活動 遭質疑黑熊學院翻版

總統府「全社會防衛韌性委員會」委員廖英熙所成立的全民國防教育協會近日舉辦「全民國防教育聯合射擊競賽」，竟透過教育部苗栗聯...

【重磅快評】無煤中火躲罷免 林月琴問過蔡其昌？

立法院院會今天處理在野立委所提2028年無煤中火決議，綠營「柔性」抵抗，民進黨不分區立委林月琴充作先鋒，批國民黨拋「無煤...

補助款遭刪盧秀燕籲中央懸崖勒馬 將採必要行動「人的忍耐有限度」

行政院統刪地方政府一般性補助款25%，台北市長蔣萬安帶頭提出訴願，台中市長盧秀燕表示暫不跟進，盼勸說中央懸崖勒馬，但若始...

共諜APP洩密賴清德出訪行程 吳思瑤：駭人聽聞

總統府及民進黨內部4月傳出多人涉共諜案，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤說，民進黨已明確開鍘每一位，今所揭露的相關訊息，都是透...

影／中正路改名引反彈 台南藍營民代將自製宣傳車反制

為落實轉型正義，內政部推動中正路、經國路等改名，卻引發地方反彈，尤其，賴清德總統本命區台南雖有中正路改名的前車之鑑，卻僅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。