快訊

一天只吃一餐卻瘦不下來？醫揭「代謝快熄火」警訊：身體根本不敢燃燒

台積電海外設廠技術會不會被偷？魏哲家拍胸脯保證：不會！

Google Pixel 10快來了！實機照外洩長這樣 被爆8月20日提早開賣

批盧秀燕甩鍋 吳思瑤：提中火公決對案、51綠委發言論述

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民進黨立院黨團幹事長吳思瑤上午批台中市長盧秀燕是甩鍋市長，表示國民黨馬英九總統執政時，盧秀燕是立法委員，而這段期間是中火用煤量最高的。記者曾吉松／攝影
民進黨立院黨團幹事長吳思瑤上午批台中市長盧秀燕是甩鍋市長，表示國民黨馬英九總統執政時，盧秀燕是立法委員，而這段期間是中火用煤量最高的。記者曾吉松／攝影

立法院院會今將依序處理中火案、地方補助款提案、邀卓揆報告主權基金提議案等案。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，台中市長盧秀燕是甩鍋市長，針對中火案，民進黨團將提版本，並讓51名立委登記發言，表決會輸、但是論述要贏。

吳思瑤今上午表示，台中市長盧秀燕為了要爭奪大位，一再拿中火議題當作政治提款機，一再消費嚴肅、專業的能源議題當作政治操作工具，盧秀燕是甩鍋的市長、藍營3名立委是「三害立委」。

吳思瑤說，中火在1997年興建，歷年用煤排放量，在馬英九任總統時期來到新高，民進黨執政後有效減煤600萬頓、空汙減排77%，現在台中市府提這樣案子進行政治操作、消費中火、玩弄民意，是誰不斷去卡台電執照運轉？台中市府行政干預台電減煤減排機組建制？她批，根本是壞學生霸凌認真教學的老師。

吳思瑤說，今早黨團會議，黨團總召柯建銘有一句名言，台中市府不發執照來罵台電無照運轉，「老師不改考卷，來罵學生不考好成績？」民進黨團會提出一個針對能源政策、攸關國家運作的文件，尤其台中近年用電缺口確實存在，「難道台中不歡迎台積電了嗎？不需要產業發展的供電需求嗎？」

吳思瑤表示，今天51名民進黨立委都會登記發言，把所有事實真相都呈現給國人知道。吳進一步說明，今天三個議題中，中火案要嚴肅地透過事實論述來告訴國人，民進黨會提出一個版本，「我們的提案就是我們的立場，民進黨即便是少數，表決會輸、但是論述要贏」。

吳思瑤指出，其次，第二案、第三案是在野黨提出要求卓院長來進行兩個專案報告，一個是針對636億補助款後續，一個是主權基金的專案報告，循程序是要逕付二讀，再交付朝野協商，因此會循程序交付協商，後續該來專案報告也都樂觀其成。

民進黨 中火

延伸閱讀

補助款遭刪盧秀燕籲中央懸崖勒馬 將採必要行動「人的忍耐有限度」

藍白提無煤中火 吳思瑤批國民黨執政時中火用煤量最高

罷免吳思瑤一階逾百份資料有誤 召集人賴苡任反質疑中選會文件外流

被罷免人不是她！罷瑤連署共142件填錯人 吳思瑤：情節一次比一次更扯

相關新聞

補助款遭刪盧秀燕籲中央懸崖勒馬 將採必要行動「人的忍耐有限度」

行政院統刪地方政府一般性補助款25%，台北市長蔣萬安帶頭提出訴願，台中市長盧秀燕表示暫不跟進，盼勸說中央懸崖勒馬，但若始...

綠稱提廢監院藍白不跟 林濁水批假球：蔡英文還硬塞人權會

監察院公務車爭議連環爆，廢除監院討論再起，民進黨立院黨團表示，過去8年就有提出廢監院，也有修憲小組，是藍白不肯跟上。民進...

批盧秀燕甩鍋 吳思瑤：提中火公決對案、51綠委發言論述

立法院院會今將依序處理中火案、地方補助款提案、邀卓揆報告主權基金提議案等案。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，台中市長盧秀...

缺28.1億補助...苗縣府10月現金流恐斷鏈 鍾東錦喊話快協商解僵局

一般性補助款少28.1億元，苗栗縣府今年9、10月縣府現金流有告磬之虞，縣長鍾東錦求助主計總處，昨天下午函文要求縣府提供...

葉丙成爆涉圖利 李彥秀：知所進退是唯一選項

「鏡週刊」報導，教育部次長葉丙成疑涉圖利。國民黨立委李彥秀說，知所進退，是葉丙成作為教育工作者，以及為自己留下最後一絲尊...

對蔡清祥下戰帖 黃國昌揭濫用公務車：證人都準備好了

民眾黨立院黨團總召黃國昌指法務部長蔡清祥，搭公務車陪好友「喬」私人官司。蔡清祥發出聲明駁斥。黃國昌今日再下戰帖，證人都聯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。