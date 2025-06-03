缺28.1億補助...苗縣府10月現金流恐斷鏈 鍾東錦喊話快協商解僵局

一般性補助款少28.1億元，苗栗縣府今年9、10月縣府現金流有告磬之虞，縣長鍾東錦求助主計總處，昨天下午函文要求縣府提供現金收支表等相關佐證資料研議，鍾東錦也喊話行政院、藍白軍坐下來協商追加預算案化解僵局，對22縣市傷害最小。

行政院統刪市一般性補助款統刪27.3%，苗栗縣減少28.1億元，此外，普通統籌分配稅款截至4月底較預算短收約5.94億元，縣府因財政接受控管無法舉債衝擊最大，鍾椙錦日前偕同立委陳超明、邱鎮軍等人拜會主計長陳淑姿，主計總處今天依允諾時間來文。

鍾東錦今天縣務會議後受訪，證實收到公文，主計總處要求提供現金收支表，賒借透支情形，縣庫與專戶餘額及相關佐證資料，鍾表示，如果現況沒有變化，縣府9月、10月現金流會用完，縣府會依來文提供資料，相信主計總處會協助解決。

他認為，如果行政院長卓榮泰願意追加預算，藍白軍也不需要完全拒絕，行政院可以提出具體金額，例如300億元或635億元，或者也可以從比例上協商，譬如3成、5成、7成等，而非「一毛都不給」，大家應該先坐下來談，總是能找到解決的方法，立法院來處理這個問題，對於22縣市應該是損害最小的方式。