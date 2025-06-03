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葉丙成爆涉圖利 李彥秀：知所進退是唯一選項

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
「鏡週刊」報導，教育部次長葉丙成疑涉圖利。圖／聯合報系資料照片
「鏡週刊」報導，教育部次長葉丙成疑涉圖利。圖／聯合報系資料照片

「鏡週刊」報導，教育部次長葉丙成疑涉圖利。國民黨立委李彥秀說，知所進退，是葉丙成作為教育工作者，以及為自己留下最後一絲尊嚴，必須負起的責任，也是葉丙成唯一的選項。

根據鏡週刊報導，葉丙成擔任公職前，曾創立協會推廣數位AI教育，開設多家公司，行銷自己開發的數位學習平台，擔任公職後辭去相關職務，但教育部有關AI及數位學習的標案，與葉有關係的協會或公司幾乎都會參與，沒有利益迴避，涉嫌圖利。

李彥秀說，去年5月，卓內閣上任，葉丙成可說是內閣名單中，外界普遍叫好的少數亮眼焦點之一，明星光環更勝教育部長鄭英耀。各界也希望葉丙成能透過翻轉教學、創新教育的新思維，為保守的教育體系帶來新活水。

李彥秀表示，一年多下來，或許因為擔任副手，葉丙成雖然沒有亮眼的施政成績，但表現也算中規中矩。不料日前傳出葉丙成涉洩漏性平案學生資訊，對當事學生造成嚴重的二次傷害；事後態度更是不佳，對外界的批評及學生多次要求其撤文皆置之不理，直到教育部依法送交性平會審議，葉丙成才終於將臉書貼文刪除，並向學生道歉。

李彥秀指出，不料今天又傳出，葉丙成擔任公職前，曾創立協會推廣數位AI教育，並開設多家公司，行銷自己開發的數位學習平台；雖然任官後已辭去相關職務，但教育部有關AI及數位學習標案，與葉丙成有關係的協會或公司幾乎都有參與，完全沒有利益迴避。

李彥秀認為，「政者，正也。子帥以正，孰敢不正？」教育部作為國家最高教育行政單位，主政者的言行舉止更是動見觀瞻，葉丙成所涉之性別平等與利益迴避又是官箴的重中之重。試想，作為教育部次長，葉丙成未來到各級學校演講要如何面對學生？未來主持教育相關會議又該如何要求大家以身作則？

李彥秀強調，知所進退，恐怕是葉丙成作為教育工作者，以及為自己留下最後一絲尊嚴，必須負起的責任，也是葉丙成唯一的選項。

國民黨立委李彥秀。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委李彥秀。圖／聯合報系資料照片

葉丙成 李彥秀 教育部

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