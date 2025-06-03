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對蔡清祥下戰帖 黃國昌揭濫用公務車：證人都準備好了

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
民眾黨立院黨團總召黃國昌指法務部長蔡清祥，搭公務車陪好友「喬」私人官司。圖／張啓楷辦公室
民眾黨立院黨團總召黃國昌指法務部長蔡清祥，搭公務車陪好友「喬」私人官司。圖／張啓楷辦公室

民眾黨立院黨團總召黃國昌指法務部長蔡清祥，搭公務車陪好友「喬」私人官司。蔡清祥發出聲明駁斥。黃國昌今日再下戰帖，證人都聯絡完了，大家都準備好了，但不方便透露細節，保護吹哨者是重要原則。

黃國昌昨日上午在立法院質詢時指控，2021年9月17日上班時間，蔡清祥搭乘公務車陪好友喬私人訴訟，要求法務部一周內完成調查。蔡清祥隨後發布聲明稿澄清，經過確認當天是立法院會，自己整天都在立法院備詢，「這間公司位於何處毫無所悉，更不可能利用公務車親赴該公司」。

今有媒體詢問，蔡清祥是否不應在上班時間，以法務部長身分「喬」官司？黃國昌表示，當然不應該，昨天蔡的聲明出來後，吹哨者就跟他聯繫，大家看了都笑翻了，沒有人相信。他做任何指控以前，一定經過詳細查證，檢舉的資料完備，但有些細節昨天沒有第一時間講，現在也不會跟大家講，理由是要保護吹哨者。

黃國昌說，昨天蔡清祥的回應讓他想起民進黨前秘書長洪耀福，洪當初也是在民進黨中央黨部，「喬」科學城物流股權的買賣，第一時間叫他撤文，要不然要告他。他直接嗆洪，歡迎來告法庭見，現在直接被法院認證，洪就是有在民進黨中央黨部喬股權買賣，臉皮那麼厚，還敢來告他。

黃國昌指出，蔡清祥的部分大家不要急，讓子彈飛，公開呼籲北檢主動分案，依照職權介入調查。昨天都聯絡完證人，大家都準備好了。現在這時間，真的不方便給大家太多的細節，保護吹哨者是他最重要的原則。

黃國昌 蔡清祥 民進黨

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