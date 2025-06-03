挺藍邀卓揆主權基金專報 黃國昌：國發基金弊案引以為戒

賴清德總統日前提出我國應設立主權基金，行政院業已開始著手研議。立法院今日處理國民黨立院黨團提案，邀請行政院長卓榮泰就設立主權基金一事，赴立法院進行專案報告，民眾黨立院黨團總召黃國昌表示支持，他說過去國發基金被胡搞瞎搞，人民受害，卓揆有必要說明。

黃國昌表示，針對邀請卓榮泰來立法院進行主權基金的報告，民眾黨團贊成，重要的事茲事體大。卓榮泰來立院進行專報，講清楚錢從什麼地方來？主權基金由誰管理？主權基金如何進行有效的國會監督跟公眾監督？

黃國昌強調，不僅是立法院的監督，還有公眾監督，因為這是所有台灣人的錢。他舉例，國發基金如何被胡搞瞎搞，出多少弊案，負責基金管理的國發會主委說「我們很倒霉」，這種無恥的話都講得出來，「是你們倒霉還是台灣人倒霉啊？當初誰決定把納稅人的錢，丟給這些垃圾廠商，結果那些錢還被拿去中國胡搞瞎搞，一手抗中保台，另一手把台灣人的錢搞到中國胡搞，最後人民受害，股票變壁紙。」

黃國昌指出，過去國發基金的運作引以為戒，雖然方向上支持設立主權基金，但是對於錢從哪裡來，由誰來經營管理，怎樣促成有效的國會監督跟公眾監督，卓榮泰當然應該到立法院說明這三件事情。