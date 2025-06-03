快訊

一天只吃一餐卻瘦不下來？醫揭「代謝快熄火」警訊：身體根本不敢燃燒

台積電海外設廠技術會不會被偷？魏哲家拍胸脯保證：不會！

Google Pixel 10快來了！實機照外洩長這樣 被爆8月20日提早開賣

聽新聞
0:00 / 0:00

挺藍邀卓揆主權基金專報 黃國昌：國發基金弊案引以為戒

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
立法院今日處理國民黨立院黨團提案，民眾黨立院黨團總召暨黨主席黃國昌表示支持，並說過去國發基金被胡搞瞎搞，人民受害，因此卓揆有必要說明。記者屈彥辰／攝影
立法院今日處理國民黨立院黨團提案，民眾黨立院黨團總召暨黨主席黃國昌表示支持，並說過去國發基金被胡搞瞎搞，人民受害，因此卓揆有必要說明。記者屈彥辰／攝影

賴清德總統日前提出我國應設立主權基金，行政院業已開始著手研議。立法院今日處理國民黨立院黨團提案，邀請行政院長卓榮泰就設立主權基金一事，赴立法院進行專案報告，民眾黨立院黨團總召黃國昌表示支持，他說過去國發基金被胡搞瞎搞，人民受害，卓揆有必要說明。

黃國昌表示，針對邀請卓榮泰來立法院進行主權基金的報告，民眾黨團贊成，重要的事茲事體大。卓榮泰來立院進行專報，講清楚錢從什麼地方來？主權基金由誰管理？主權基金如何進行有效的國會監督跟公眾監督？

黃國昌強調，不僅是立法院的監督，還有公眾監督，因為這是所有台灣人的錢。他舉例，國發基金如何被胡搞瞎搞，出多少弊案，負責基金管理的國發會主委說「我們很倒霉」，這種無恥的話都講得出來，「是你們倒霉還是台灣人倒霉啊？當初誰決定把納稅人的錢，丟給這些垃圾廠商，結果那些錢還被拿去中國胡搞瞎搞，一手抗中保台，另一手把台灣人的錢搞到中國胡搞，最後人民受害，股票變壁紙。」

黃國昌指出，過去國發基金的運作引以為戒，雖然方向上支持設立主權基金，但是對於錢從哪裡來，由誰來經營管理，怎樣促成有效的國會監督跟公眾監督，卓榮泰當然應該到立法院說明這三件事情。

黃國昌 立法院 主權

延伸閱讀

否認搭公務車喬事！蔡清祥澄清都在立院 黃國昌將偕同檢舉人提交事證

濫用公務車替友喬訴訟？遭黃國昌檢舉 蔡清祥聲明提「不在場證明」打臉

李鴻鈞稱監院暫緩調查李俊俋 黃國昌嗆監委濫權遮羞布

濫用公務車要徹查 黃國昌推廢監院

相關新聞

補助款遭刪盧秀燕籲中央懸崖勒馬 將採必要行動「人的忍耐有限度」

行政院統刪地方政府一般性補助款25%，台北市長蔣萬安帶頭提出訴願，台中市長盧秀燕表示暫不跟進，盼勸說中央懸崖勒馬，但若始...

綠稱提廢監院藍白不跟 林濁水批假球：蔡英文還硬塞人權會

監察院公務車爭議連環爆，廢除監院討論再起，民進黨立院黨團表示，過去8年就有提出廢監院，也有修憲小組，是藍白不肯跟上。民進...

批盧秀燕甩鍋 吳思瑤：提中火公決對案 51綠委發言論述

立法院院會今將依序處理中火案、地方補助款提案、邀卓揆報告主權基金提議案等案。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，台中市長盧秀...

缺28.1億補助...苗縣府10月現金流恐斷鏈 鍾東錦喊話快協商解僵局

一般性補助款少28.1億元，苗栗縣府今年9、10月縣府現金流有告磬之虞，縣長鍾東錦求助主計總處，昨天下午函文要求縣府提供...

葉丙成爆涉圖利 李彥秀：知所進退是唯一選項

「鏡週刊」報導，教育部次長葉丙成疑涉圖利。國民黨立委李彥秀說，知所進退，是葉丙成作為教育工作者，以及為自己留下最後一絲尊...

對蔡清祥下戰帖 黃國昌揭濫用公務車：證人都準備好了

民眾黨立院黨團總召黃國昌指法務部長蔡清祥，搭公務車陪好友「喬」私人官司。蔡清祥發出聲明駁斥。黃國昌今日再下戰帖，證人都聯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。