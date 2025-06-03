補助款遭刪盧秀燕籲中央懸崖勒馬 將採必要行動「人的忍耐有限度」
行政院統刪地方政府一般性補助款25%，台北市長蔣萬安帶頭提出訴願，台中市長盧秀燕表示暫不跟進，盼勸說中央懸崖勒馬，但若始終得不到結果，也會採取必要行動；盧今天再說，採取法律途徑的最後期限是6月16日，若中央到一直不收回成命，市府10日左右將開會決議。
台中市議會今天進行施政總質詢。國民黨議員劉士州詢問，台中市的一般性補助款遭刪32億元，盧秀燕此前說過暫時不會提出訴願，會用勸說的方式盼中央回頭，但若中央始終不肯，市府是否最終會採取法律行動？
盧秀燕說，目前仍希望勸說中央懸崖勒馬，不過採取法律途徑有Deadline（最後期限），以這件案子來說是6月16日，若中央始終不肯按去年編列額度發放補助，市府6月10日或11日會開跨局處會議，研議如何採取法律行動。
盧秀燕補充，地方政府對中央政府採取法律途徑有一定程序，第一步是向行政院提出行政訴願，若被行政院打回，才向行政法院提出行政訴訟；人的忍耐有限度，台中市府不會坐視市民權益受損。
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