許宇甄：葉丙成讓清廉政府淪笑柄 應辭職接受調查

「鏡週刊」報導，教育部次長葉丙成疑涉圖利。國民黨立委許宇甄表示，葉丙成應請辭接受調查，賴清德總統須明確表態，對這類官員圖利與道德失格行為展現整肅決心，否則口口聲聲的「清廉政府」將徹底淪為笑柄。

根據鏡週刊報導，葉丙成擔任公職前，曾創立協會推廣數位AI教育，開設多家公司，行銷自己開發的數位學習平台，擔任公職後辭去相關職務，但教育部有關AI及數位學習的標案，與葉有關係的協會或公司幾乎都會參與，沒有利益迴避，涉嫌圖利。

許宇甄表示，賴清德政府上台滿一年，本應以「清廉、勤政、愛民」回應民眾對政治改革的殷切期盼，但事實卻是，施政無能、官箴潰敗、政治資源遭特定權貴集團濫用，從監察院濫用公務車到今天又爆出葉丙成涉嫌圖利、自肥事件，一樁樁醜聞揭示民進黨政府已從頭腐爛到腳。

許宇甄質疑，親綠媒體報導葉丙成有更嚴重的圖利爭議，由教育部主導的「總統盃AI素養爭霸賽」，強制各縣市教育單位全面參與，卻未採用市面上數百種免費、成熟的AI教學模組，反而指定使用一套由國內特定廠商所研發、教學現場極為陌生的系統，有沒有綁規格圖利自家人的貪腐問題？檢調機關應該積極偵辦，不要因為他是總統人馬就大案小辦，甚至扣案不辦。

許宇甄再質疑，報導指出，該套系統的開發團隊與葉丙成創立的「均一教育平台基金會」及相關公司有密切關聯。葉丙成身為教育部政務次長，本應嚴格遵守「公務員利益衝突迴避法」，迴避涉及個人或相關單位的政策與標案，然而他卻多次推動與自身背景高度重疊的政策方向，實質上將教育資源導向自家人馬，形同公然圖利、自肥，依照民進黨批判別人的標準，葉丙成下台一百次都不夠。

許宇甄批評，從監察院濫用公務車到教育部政次葉丙成涉嫌圖利自己人，這已不只是道德問題，而是制度性的腐敗警訊。民進黨過去對在野人士一向標準極高，一旦爆出爭議就高呼「辭職下台、移送法辦」，如今面對自家高官的圖利指控，選擇冷處理、裝聾作啞，完全暴露其雙重標準的虛偽嘴臉。