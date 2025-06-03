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高金素梅質疑高雄大砍原民預算 陳其邁：預算歷年最高

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
高金素梅質疑高雄市刪減原住民說預算，陳其邁今日受訪回應，原鄉自治財源今年度編3.02億元，原鄉建設歲出預算更達1.6億元，較去年成長達161%。記者宋原彰／攝影
高金素梅質疑高雄市刪減原住民說預算，陳其邁今日受訪回應，原鄉自治財源今年度編3.02億元，原鄉建設歲出預算更達1.6億元，較去年成長達161%。記者宋原彰／攝影

立委高金素梅昨日在立院質疑高市府對桃源、茂林和那瑪夏等原住民區預算大減，多年砍了近11億元，直言是欺騙原住民族。市長陳其邁今日受訪回應，原鄉自治財源今年度編3.02億元，原鄉建設歲出預算更達1.6億元，較去年成長達161%、歷年最高，「錯誤的數字不該以訛傳訛」。

「這根本是欺騙原住民族！」高金素梅表示，她昨日審查地方制度法第83-7條時，檢視財政部資料後，發現高雄市升格後，原住民區預算不增反減，多年來遭砍近11億元，光是茂林區就被砍超過2億，桃源區、那瑪夏區各被砍掉超過4億，而高雄市政居然還對外宣稱編列1.6億元支持原鄉，卻避談被剝奪的11億。

高金素梅表示，新北、桃園、臺中的預算都已回穩，唯獨高雄3區仍低於改制前，資源嚴重失衡，而她在立院提出修正動議卻遭執政黨委員強行擋下，讓族人爭取將這11億元預算的機會再次落空，「讓高雄市政府繼續有機會霸凌原民，我不會退讓，這場戰，我會繼續打下去，要的不多，只是要還給原民一個公平正義！」。

陳其邁表示，他不對部分委員的發言做評論，但希望對方引用正確的數字，但高雄的原鄉自治財源今年度編3.02億元，相較他上任前，已增加1700餘萬，今年度預算更大幅調增原鄉建設歲出預算1.6億元，成長幅度達161%，在緊急工程、原民社福等都比過去來得多，「希望錯誤的數字不應以訛傳訛」。

原住民議員高忠德也表示，陳其邁上任以來，投入原鄉建設超過14億元，更是歷屆市長中最頻繁上山、實地聆聽族人聲音的市長，高市府今年度預算更大幅調增原鄉建設歲出預算至1.6億元，相較113年度的6100萬元，大幅增加9850萬元，市府在道路改善、橋梁重建、產業推廣、文化保存、族語傳承與就業社福等方面，成效有目共睹。

高雄市 陳其邁 原住民族

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