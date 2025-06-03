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藍提無煤中火 林月琴：為躲避罷免行能源恐嚇

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委林月琴批評，國民黨拋出的「無煤中火」，是假環保，真政治，為了躲避罷免，進行能源恐嚇。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委林月琴批評，國民黨拋出的「無煤中火」，是假環保，真政治，為了躲避罷免，進行能源恐嚇。圖／聯合報系資料照片

核三廠二號機除役，台灣正式進入非核家園，藍白立委聯手在立法院提案，要求台中發電廠逐年提出並落實減煤計畫，力求在2028年完成無煤的減碳目標，今天立法院院會可能進行排案處理。民進黨立委林月琴批評，國民黨拋出的「無煤中火」，是假環保，真政治，為了躲避罷免，進行能源恐嚇。

林月琴指出，今天立法院院會，國民黨可能再操作「無煤中火」提案。她要向台中市長盧秀燕說，「盧媽媽，台中市空汙的元凶是誰？讓國小師生告訴妳。」早在2021年，台中樹義國小學生就指出，台中空汙主因是工廠與交通廢氣，不是台中火力發電廠。盧秀燕表面說是關心空汙，實際是掩護重啟核電，轉移國民黨立委被罷免的焦點。

林月琴說，政府早啟動「減煤增氣」，中火預計2034年全面無煤化，立法院已有決議。環境部研究也指出，中火僅占台中PM2.5的2.3%，排放量已較2016年大減近七成。台中市府對工業與交通汙染毫無作為，卻老是甩鍋給中火，如果國民黨真的關心空氣品質，今天就不該在院會演這場戲。

立法院 國民黨 中火

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