影／馬紹爾群島共和國總統來訪 支持台灣站上國際舞台

我國友邦馬紹爾群島共和國總統海妮（H.E. Hilda C. Heine）伉儷應我國政府邀請，於今天（2日）至7日率團來台進行國是訪問。代表團成員包括第一先生齊曲能（Thomas Kijiner, Jr.）、外交暨貿易部長康仁德（Hon. Kalani Kaneko）、財政部長包大維（Hon. David Paul）、馬國國會外委會主席貝將（Joe Bejang）、多位政府官員及商業界代表共19人，外交部長林佳龍親自到場接機，表達誠摯歡迎之意。

海妮總統致詞時先以馬紹爾語「Iakwe.（你好）」向大家問好，她說這是來自馬紹爾群島共和國的溫暖問候，大家好。她除了誠摯感謝中華民國台灣的人民與政府盛情邀請她與代表團來到這個美麗的國家訪問，也十分自豪今年是兩國建交27周年。

海妮總統指出，這份夥伴關係植根於共享的民主價值、相互尊重，以及對人權和全球合作的堅定承諾。近30年來兩國友誼日益堅固，台灣一直是馬紹爾群島堅定的夥伴，他們也同樣致力於在國際舞台上與台灣站在一起，未來也將繼續支持台灣有意義地參與國際組織，包括聯合國。

海妮總統表示，非常感謝賴清德總統盛情邀請，她與代表團成員很榮幸來到這裡，並期待此行能有豐碩且有意義的成果，進一步深化兩國之間的緊密關係。最後，海妮總統以馬紹爾語「Kommol tata（謝謝）」表達感謝之意。