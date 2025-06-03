冷眼集／媽媽市長火力全開 戳爆賴政府3張假面具

我國核電歸零後，火力電廠挑發電大梁。中部環團披露，中火十部燃煤機組中，其中五部無有效操作許可證，再次引發能源與空汙大戰。台中市長盧秀燕昨批評「只許州官放火」，點出中央沒收地方管制電力業的武器，呼籲修改空汙法補漏洞，更將戰場延燒到立院舞台。

中火五部無有效操作許可證的燃煤機組，其中二部因為五年前盧秀燕強力管制中火燃煤量，中央最後撤銷中市生煤管制條例，讓台中市府失去管制電力業的「尚方寶劍」，中市府聲請釋憲又卡了四年多，迄今爭端未解，但機組持續發電。

另三部機組許可證今年元旦到期，中市府因未在期限屆滿前准駁，台電可依空汙法「台化條款」規定，依原條件繼續操作；嚴格來說，台電此舉並不違法，但空汙法卻未限制操作期限，難怪環團質疑：「難道要永久無許可證發電嗎？」

台中市環保局未准駁到期機組的操作許可證，因為台電申請展延時，中市府認為台電燃氣一期二部機組今、明年陸續上線，發電量可抵四點六部燃煤機組，有進一步減煤空間，但台電絲毫不讓步，中市府不願為其「背書」，又不能駁回影響發電，只好不准駁。

說穿了，台電緊咬住燃煤量，暴露全台面臨缺電危機的夢魘；日前核三廠二號機停役後，高雄興達、大林電廠老舊組陸續重啟發電，更被追出過去幾年都有發電紀錄，一旦中火自砍燃煤量，萬一燃氣機組發電量銜接不上，中火又失去上場救援的火力，只怕缺電。

除了能源政策導致電力供應吃緊，在中央統刪一般性補助款、轉型正義改路名等議題上，都呈現中央、地方政府不同調，甚至你來我往的對戰僵局。盧秀燕昨嘲諷中央政府「像三歲小孩『條剛ㄟ』」，並批評「整天搞些五四三」，呼籲中央留心拚經濟、顧民生，除了盧本人聲量大增，一舉戳破綠營執政的三張假面具，更讓外界搖頭：民進黨政府「無聊當有趣」，還以為仍是在野黨嗎？