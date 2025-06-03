卓揆刪地方補助再追加預算 盧酸政院「多此一舉」

行政院統刪各縣市一般性補助款，行政院長卓榮泰拋出追加預算六三六億元解決，要立法院支持。國民黨台中市長盧秀燕昨批此舉捨近求遠、多此一舉；同黨雲林縣長張麗善則向行政院提訴願，要求連本帶利撥付。

盧秀燕表示，立法院已通過地方一般性補助款，這筆錢「好好、圓圓（意指完好無缺）」在行政院手上，只要依法撥款補助給地方就好，不知為何行政院要兜著這筆錢不發放，讓外界不明所以、難以理解，何必捨近求遠、多此一舉去辦理追加預算，「只要趕快依法補助就可以了」。

雲林縣因被刪三七．六億元，遠低二○二四年核定預算數，且截至去年底公共債務還有一二八億元，累計絀額達一六二億元，張麗善昨代表縣府向行政院提出訴願，請求撤銷該項刪減處分，並要求行政院依法核定應有補助金額，連本帶利撥付。

政院人士稱，今年總預算必須刪減二○七六億元，中央已經被刪除一四三九億元、沒有餘裕，立院要求政院再刪六三六億元的部分，只好調減一般性補助款；中央的預算多，就能補助地方多一點，中央預算少，就不得不補助少一點。