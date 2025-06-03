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調度錯誤？大潭電廠一號機組故障

聯合報／ 記者林海徐白櫻／連線報導

進入夏季用電高峰，但日前台電與民營電廠卻接連出現機組跳機事故，更有台電員工爆料，行政院長卓榮泰五月十六日視察大潭電廠，台電高層為讓卓榮泰見證所有機組火力全開，忽略冷凝器容量，讓冷凝器因超溫而爆裂，造成大潭一號機組故障至今。台電回應，絕非調度決策錯誤導致。

台電員工爆料，大潭一期燃氣機組冷凝器容量僅能允許於複循環運轉，無法支撐單獨氣渦輪機（ＧＴ）運轉的熱負載排放，原設計便未考慮ＧＴ獨立循環能力，而是依賴蒸汽輪機（ＳＴ）共同完成循環冷卻，但一號機ＳＴ早已損壞，系統僅能靠ＧＴ發電，無法排放蒸汽，所有蒸汽只能全部旁通至冷凝器，卻忽略冷凝器冷卻冷凝容量，導致冷凝器因超溫而爆裂。

台電員工表示，原設計允許冷凝器冷卻冷凝ＧＴ總輸出量約一百ＭＷ而產生的蒸汽，但大潭電廠一期燃氣機組ＧＴ每部最低限度運轉為六十ＭＷ，三台ＧＴ共同出力，合計最低來到一八○ＭＷ，已遠遠超出原始設計的一百ＭＷ，這次故障根本是調度錯誤。

但台電回應，大潭一號機組自今年二月起依計畫陸續執行燃氣渦輪機維修與定期檢修，包括發電機定子更新及相關大修，完工後進入燃燒調整與性能測試階段，期間採蒸汽旁通至冷凝器的氣渦輪機單循環模式運轉，此為設計容許的操作方式，也屬於正常測試運轉計畫的一環。

台電指出，所有測試與運轉作業均以機組安全為首要考量，並嚴格依原廠操作規範執行，無調度決策錯誤的情事，至於冷凝器異常的具體原因，仍待進一步專業分析，呼籲外界勿驟下結論。

台電 卓榮泰

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