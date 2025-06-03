聽新聞
0:00 / 0:00

「高虹安條款」初審通過 民選地方首長 停職停發薪給

聯合報／ 記者黃婉婷／台北報導
立法院內政委員審查「地方制度法」部分條文修正草案。圖／聯合報系資料照片
立法院內政委員審查「地方制度法」部分條文修正草案。圖／聯合報系資料照片

立法院內政委員會昨初審完成「地方制度法」部分條文修正草案，明定民選地方首長遭停職期間一律停發薪給，被視為「高虹安條款」。此外，在野提案將直轄市副市長改為3人，而非由人口數決定，遭質疑是獨厚台北市的「李四川條款」，由於朝野立委未達共識，將送朝野協商處理。

初審通過條文明定，直轄市長、縣市長、鄉鎮市長依公職選罷法規定停職期間，不得發給薪給，於其依選罷法規定復職後，或任期屆滿後，經法院判決無罪確定，或因犯罪嫌疑不足經檢察官不起訴處分確定者，予以補發。

外界將此條文視為「高虹安條款」，起因新竹市長高虹安涉詐領立委助理費，一審判決有罪遭停職，內政部也決定停職期間不核給半數俸額，遭外界質疑。

此外，國民黨立法院黨團提出修正動議，將直轄市政府副市長人數由現行2人增為3人，刪除250萬人口門檻限制；縣市政府的副縣長人數則由1人增為2人，並且設日出條款，2026年元旦起施行。

藍營主張，因地方事務多元、繁雜，加上財政收支劃分法通過後地方要承接更多中央業務，需增加副市長；綠營質疑，此項修法就是「蔣萬安寶寶條款」，假使北市副市長請辭去選舉（指李四川），依現行人口數將無法再補1名副市長，但修法不該因人設事。

內政部長劉世芳說明，現行規範是依人口比例設立副縣市長，照國民黨團提案，桃園、台南市可增加1名副市長，北市維持3名。若增設副市長1人，不含其他秘書，直轄市需700萬元、非直轄市是500萬元，但因朝野未達共識，會議主席牛煦庭裁示保留送協商。

高虹安 立法院 李四川 地方制度法

延伸閱讀

地制法修正案初審完成 民選首長停職期間一律停發薪給

賴清德邀在野聽國安簡報 牛煦庭：鬥爭心不變沒好結果

5民選總統評比賴清德幾乎墊底 只部分小贏陳水扁

桃園罷團爆內訌「金流不清」 牛煦庭嗆詐騙集團

相關新聞

哈佛國際生前景不明…逾50台生就讀中 外交部曝現況 ：密切聯繫

華府取消哈佛招收國際學生的資格，雙方在法庭互槓，我外交部透過新聞稿表示，此案攸關我國學生赴美留學權益，賴清德總統非常重視...

「砍你吃喝錢 你刪地方救命錢」 立委吳宗憲批中央：這叫共體時艱？

立委吳宗憲今天整理出中央刪除地方一般性補助款的時序表，指出一般性補助款經過總統公布生效的法定預算，怎能刪除補助？何況一般...

轉型正義成政治工具？中正路改名掀反對聲浪 許宇甄：怎不談殖民象徵總統府

內政部長劉世芳嗆「不要有錢才做」中正路、經國路等路名改名，引發爭議。國民黨立委許宇甄批評，民進黨政府以轉型正義為政治工具...

冷眼集／媽媽市長火力全開 戳爆賴政府3張假面具

我國核電歸零後，火力電廠挑發電大梁。中部環團披露，中火十部燃煤機組中，其中五部無有效操作許可證，再次引發能源與空汙大戰。...

中火5機組無照發電…盧秀燕看不下去了！痛批賴政府「州官放火」

中部環團昨揭露，中火十部燃煤機組中，有五部無有效操作許可證，仍依空汙法「台化條款」繼續發電，呼籲修法遏止。台中市長盧秀燕...

調度錯誤？大潭電廠一號機組故障

進入夏季用電高峰，但日前台電與民營電廠卻接連出現機組跳機事故，更有台電員工爆料，行政院長卓榮泰五月十六日視察大潭電廠，台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。