「高虹安條款」初審通過 民選地方首長 停職停發薪給

立法院內政委員會昨初審完成「地方制度法」部分條文修正草案，明定民選地方首長遭停職期間一律停發薪給，被視為「高虹安條款」。此外，在野提案將直轄市副市長改為3人，而非由人口數決定，遭質疑是獨厚台北市的「李四川條款」，由於朝野立委未達共識，將送朝野協商處理。

初審通過條文明定，直轄市長、縣市長、鄉鎮市長依公職選罷法規定停職期間，不得發給薪給，於其依選罷法規定復職後，或任期屆滿後，經法院判決無罪確定，或因犯罪嫌疑不足經檢察官不起訴處分確定者，予以補發。

外界將此條文視為「高虹安條款」，起因新竹市長高虹安涉詐領立委助理費，一審判決有罪遭停職，內政部也決定停職期間不核給半數俸額，遭外界質疑。

此外，國民黨立法院黨團提出修正動議，將直轄市政府副市長人數由現行2人增為3人，刪除250萬人口門檻限制；縣市政府的副縣長人數則由1人增為2人，並且設日出條款，2026年元旦起施行。

藍營主張，因地方事務多元、繁雜，加上財政收支劃分法通過後地方要承接更多中央業務，需增加副市長；綠營質疑，此項修法就是「蔣萬安寶寶條款」，假使北市副市長請辭去選舉（指李四川），依現行人口數將無法再補1名副市長，但修法不該因人設事。

內政部長劉世芳說明，現行規範是依人口比例設立副縣市長，照國民黨團提案，桃園、台南市可增加1名副市長，北市維持3名。若增設副市長1人，不含其他秘書，直轄市需700萬元、非直轄市是500萬元，但因朝野未達共識，會議主席牛煦庭裁示保留送協商。