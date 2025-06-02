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「砍你吃喝錢 你刪地方救命錢」 立委吳宗憲批中央：這叫共體時艱？

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
立委吳宗憲整理出中央通過一般性補助款的時序表，不但是公告的法定預算，立法院也沒有刪除，且地方政府開始採購發包執行，質疑行政院怎能大筆一揮統刪636億元，把錢留在中央口袋裡。本報資料照片
立委吳宗憲整理出中央通過一般性補助款的時序表，不但是公告的法定預算，立法院也沒有刪除，且地方政府開始採購發包執行，質疑行政院怎能大筆一揮統刪636億元，把錢留在中央口袋裡。本報資料照片

立委吳宗憲今天整理出中央刪除地方一般性補助款的時序表，指出一般性補助款經過總統公布生效的法定預算，怎能刪除補助？何況一般性補助款都是救命錢，立法院「砍你吃喝的錢，你卻拿地方的救命錢去補足你的吃喝」，這叫共體時艱？跟晉惠帝「何不食肉糜」有何區別？

立法院審查中央總預算，要求行政院自行調節遭刪減的636億元預算，行政院大砍地方一般性補助款636億做因應。國民黨不分區立委吳宗憲說，立法院統刪11個項目，明明列的是中央政府（總統府、五院及各部會）的國外旅費、電費、媒體宣導費等非必要、非優先，甚至浮濫、浪費性支出；立院刪減6％之後的歲出，創史上最高2.9兆多，比蔡英文最後一年執政時期還成長3％。

他整理出中央通過一般性補助款的時序表，行政院去年8月30日發文給各縣市告知補助額度，且經行政院編為「法律義務支出」，地方也編為補助收入；去年底各縣市議會審議通過，有些經費已採購發包執行。

吳宗憲說，立法院通過給予地方一般補助款預算，分毫未刪，總統3月21日公布為法定預算，行政院卻於4月23日，在沒有任何法源依據就大筆一揮統刪636億元，把錢留在中央口袋裡；去年就已核定的預算且地方也開始執行，現在說不給錢，違反「信賴保護原則」！

吳宗憲強調，第一，立法院統刪並非今年才有，但從來沒有過統刪地方「一般性」補助款。行政院秘書長龔明鑫備詢時坦承，中央給地方的一般性補助款並「沒有」被立法院刪減。

第二，財劃法雖以「酌予補助」，授權中央決定對地方的補助，但仍訂有「中央對直轄市及縣市政府補助辦法」，根據該法，行政院不是不能減少地方補助款，但必須依該辦法第4、5、6、12、13條，才能扣減或酌予減列。請問，中央到底依據哪一條法來苛扣地方預算？如無法源依據而逕行刪除，就是違法。

第三，宜蘭縣政府12年還債54億餘元，因此行政院解除對宜蘭的債限管制，依據地制法第69條第2項「…對於努力開闢財源具有績效者，其上級政府得酌增其補助款。」具有績效的宜蘭縣政府沒有獲增補助款、反而被扣減，這是否又違法？

吳宗憲說，地方一般性補助款是「救命錢」，一旦刪除，會讓老年人無法受到照顧、讓小孩營養午餐無法免費、讓身障者拿不到補助的救命錢，行政院長竟決定刪減地方補助款來填補總預算。

吳宗憲怒批，「人家砍你的是吃吃喝喝的錢，你拿貧苦人的錢、救命的錢，去補足你的吃吃喝喝的錢，這叫做共體時艱！」這跟古代皇帝晉惠帝說「何不食肉糜」有什麼區別？

立委吳宗憲整理出中央通過一般性補助款的時序表，不但是公告的法定預算，立法院也沒有刪除，且地方政府開始採購發包執行，質疑行政院怎能大筆一揮統刪636億元，把錢留在中央口袋裡？ 圖／吳宗憲團隊提供
立委吳宗憲整理出中央通過一般性補助款的時序表，不但是公告的法定預算，立法院也沒有刪除，且地方政府開始採購發包執行，質疑行政院怎能大筆一揮統刪636億元，把錢留在中央口袋裡？ 圖／吳宗憲團隊提供

補助款 行政院 統刪 立法院 宜蘭 國民黨

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