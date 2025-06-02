連提2次！張善政批中正路改名：世界上最無聊的事

內政部推動全台中正路改名，引發藍營不滿。台北市長蔣萬安今批，不希望看到中央政府只搞政治不辦正事。桃園市長張善政今受訪，連說兩次大嘆「這是世界上最無聊的事！」

內政部長劉世芳今表示，有些預算相關議題是被偽裝的，無論是中央或地方都不應將轉型正義偽裝成有錢再推、沒錢就不推。

張善政今下午受訪時表示，「關於內政部在討論說，中正路是不是要改名的事情啊，我只有一句話，這是世界上最無聊的事情，我再講一遍，這是世界上最無聊的事情，謝謝。 」

新聞處長羅楚東表示，不管是中正路還是經國路，改路名的議題已經討論很久，中央糾結改不改名，難道改路名可以治百病？民眾都相當不以為然。

羅楚東強調，改路名影響民眾長久以來的習慣，勞民傷財，市府不會找百姓麻煩。