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立院院會3日議程 討論將邀閣揆報告主權基金規劃

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導

立法院院會3日議程排定，將表決國民黨團提案，希望邀請行政院長卓榮泰向立法院專題報告「我國設立主權基金規劃與進程」。國民黨團解釋，行政院現在緊鑼密鼓籌備主權基金，但它的方向是什麼，大家都很關心。民進黨團則表達，尊重行政院的決定。

賴清德總統於520就職周年演說中提及，政府將成立主權基金，打造國家級的投資平台。外界關注，目前行政院交由國發會召集相關單位，針對財源、規模、監理與專法等研商，不過尚未有進一步的說明。

國民黨團提案表示，有鑑於國際金融情勢動盪且瞬息萬變，目前已有多個國家由政府主導設立，由政府負責出資成立的獨立管理機構管理，且以財政盈餘、天然資源或財政資本為基礎的主權基金，目的在於創造更多的財富，操作原則偏重較高風險與低流動性的資產，以換取較高報酬率，透過長期投資與更廣的資產配置面向來布局全球。

提案內容指出，中央銀行、財政部、國家發展委員會等部會，前於立法院財政委員會針對主權基金提出專題報告時，就主權基金的設立目的、是否制定專法、監督管理機制、資金來源以及主管機關等相關規定，認為應先凝聚各界共識，並審慎考量其必要性後，再行成立較為妥適，中央銀行更明確表達不宜由外匯存底直接無償撥用。

提案內容表示，朝野討論主權基金已逾20年，賴總統於就職一周年演說時宣布設立由政府主導的主權基金，茲事體大。曾獲全球金融雜誌評選全球唯一「14A」前央行總裁彭淮南表示，主權基金追求報酬極大化，絕對不是毫無風險，2008 年金融海嘯時，全體主權基金虧損高達 6,000 億美元，一旦發生鉅額虧損由誰負責？盼政府不應迴避立院監督，主權基金具體內容，有必要向全民說清楚。

民進黨團則表示，行政院何時、是否向立法院專題報告「我國設立主權基金規劃與進程」，尊重行政院的決定，若行政院覺得目前已經規劃進度，可以實質向立法院報告，當然歡迎行政院來院會做報告。

立法院 國民黨 主權基金

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