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哈佛國際生前景不明…逾50台生就讀中 外交部曝現況 ：密切聯繫

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
美國麻州劍橋市的民眾28日在哈佛大學附近散步。法新社
美國麻州劍橋市的民眾28日在哈佛大學附近散步。法新社

華府取消哈佛招收國際學生的資格，雙方在法庭互槓，我外交部透過新聞稿表示，此案攸關我國學生赴美留學權益，賴清德總統非常重視，外交部第一時間即與美國在台協會AIT）台北辦事處等相關單位聯繫，接下來也會與美方單位密切聯繫，掌握事件發展及可能影響。

此外，外交部表示，我國駐波士頓辦事處已主動聯繫50餘位在哈佛就讀的台灣學生，關心在校情形並提供協助；目前台灣同學就學並未受到影響，正等待哈佛大學國際事務處進一步說明；駐處將持續與校方及我國同學保持密切聯繫。

外交部表示，外交部長林佳龍已數度親向AIT處長谷立言（Raymond Greene）提洽，表達對我國學生權益的高度關切，外交部及駐外館處並與AIT台北辦事處等美方相關單位及官員維持密切聯繫。

關於哈佛大學遭撤銷招收國際學生資格一事，美國國土安全部已於5月29日宣布給予哈佛大學30天的寬限期，聯邦法院也裁定暫緩執行相關命令，現階段在學的學生暫時未受到影響；由於最終仍須等待法院正式判決結果，後續發展尚待觀察。

有關預計於今年入學的國際學生簽證措施，外交部指出，經洽詢AIT台北辦事處了解，現階段已預約的學生簽證面談仍照常進行，沒有取消；有意申請簽證者，包括學生及交流簽證，也可繼續遞件，對於尚未安排確認面談時間的申請人，則建議持續留意AIT網站所更新的訊息。

外交部指出，外交部及我國駐美館處將持續與美方保持密切聯繫，強調台美為理念相近夥伴，長期共享自由、民主與人權等核心價值，後續將視情勢發展與相關部會協調合作，全力維護我國留學生權益，並提供必要協助。

美國在台協會 簽證 外交部 國際學生 哈佛大學 AIT

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