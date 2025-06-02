民眾借錢給養生館老闆…控受騙後求助未果 鄭正鈐：政治抹黑

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中央社／ 台北2日電
國民黨立委鄭正鈐被指不協助受到詐騙的陳情民眾，鄭正鈐辦公室今天表示，民進黨團所稱的「受害者」，從未與辦公室或服務處有明確聯繫，也未提出具體情況說明，相關指控與事實不符。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委鄭正鈐被指不協助受到詐騙的陳情民眾，鄭正鈐辦公室今天表示，民進黨團所稱的「受害者」，從未與辦公室或服務處有明確聯繫，也未提出具體情況說明，相關指控與事實不符。圖／聯合報系資料照片

國民黨立委鄭正鈐被指不協助受到詐騙的陳情民眾，鄭正鈐辦公室今天表示，民進黨團所稱的「受害者」，從未與辦公室或服務處有明確聯繫，也未提出具體情況說明，相關指控與事實不符，明顯是典型選舉操作下的政治抹黑。

鄭正鈐遭質疑動員移工到426集會，並與在新竹經營養生館的老闆何氏卿關係密切。民進黨立法院黨團今天召開記者會，「新竹雙罷」發言人林志潔說明，被害人陳情，基於對同鄉的信任才借錢給何氏卿，沒想到遭受詐騙，而被害人事後向鄭正鈐尋求協助，但鄭正鈐卻稱與此事無關、光速切割。

鄭正鈐辦公室下午發出聲明表示，鄭正鈐絕非任何不法集團的庇護者，更未曾縱容或包庇任何暴力討債、放高利貸等違法行為。民進黨團記者會中所提出的說法，內容不實，明顯是典型選舉操作下的政治抹黑。

鄭正鈐辦公室指出，早在4月30日即已公開聲明表示，鄭正鈐「一概不知情，亦未與該場所有任何合作關係」，並強調若真有違法情事，應由主管機關與司法單位依法徹查。

鄭正鈐辦公室說明，鄭正鈐一向重視民眾聲音，對所有陳情皆秉持認真負責的態度處理。經查，民進黨團所稱「受害者」從未與辦公室或服務處有明確聯繫，也未提出具體情況說明，相關指控顯與事實不符，明顯是刻意混淆視聽，令人遺憾。

鄭正鈐辦公室強調，對於民進黨團將私人債務糾紛做為政治罷免操作工具，渲染情緒、蓄意散布不實訊息、混淆視聽、誤導社會大眾，誹謗抹黑之行為，深感遺憾。

鄭正鈐 辦公室 詐騙 民進黨

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