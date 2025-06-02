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轉型正義成政治工具？中正路改名掀反對聲浪 許宇甄：怎不談殖民象徵總統府

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立委許宇甄。圖／聯合報資料照片
國民黨立委許宇甄。圖／聯合報資料照片

內政部長劉世芳嗆「不要有錢才做」中正路、經國路等路名改名，引發爭議。國民黨立委許宇甄批評，民進黨政府以轉型正義為政治工具，這是政治凌駕民生，近期才剛砍地方補助款，這些路名更新工作又增加地方財政壓力，若真有心清除威權象徵，怎不先針對日本留下的總統府？不能如此雙標與虛偽。

全台不少中正路、經國路，內政部推動改名，劉世芳今早表示，補助款大約10萬元為上限，不要等到有錢才推動；該言論引發多位國民黨籍縣市長反彈及批評。

許宇甄認為，內政部以「促進轉型正義」為由要求改名根本牽強附會、政治凌駕民生，浪費資源在毫無必要的政治儀式上。她指出，蔣經國推動十大建設，奠定台灣經濟奇蹟的根基，其歷史評價豈是一句「威權象徵」就能一筆抹煞？現在的護國神山台積電也是蔣經國的政績之一；內政部不好好打擊詐騙，只想著改路名，是吃飽太閒沒事幹？

許宇甄指出，全國各地的中正路、經國路早已跟深植人民生活，內政部硬是要以轉型正義為名清除這些地名，不僅製造行政混亂，也無助於歷史真相的理解，更何況全國的行政區、門牌、戶籍、商業登記、地圖的更新，全都要耗費人力物力。

許宇甄質疑，行政院才刪減地方政府一般性補助款636億元，現在又要地方政府花錢改路名，無形之中加重地方政府的財政壓力；民進黨政府如果真心要追求轉型正義、清除威權象徵，怎麼能對台灣最大殖民象徵台灣總督府，也就是現在的總統府避而不談？過去總督府發出屠殺台灣人的命令最是驚人，總統為何還要留在那邊辦公？

許宇甄表示，民進黨如此雙重標準與虛偽操作，暴露出轉型正義已經成為政治工具、吃飽太閒的政治表演，與其花錢搞象徵性的路名清洗，不如正視當前民眾真正關心的居住正義、物價高漲、青年低薪、區域發展失衡等問題。

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