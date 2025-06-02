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中正路、經國路改名…劉世芳嗆「不要有錢才做」 蔣萬安強硬表態

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中正路、經國路改名…劉世芳嗆「不要有錢才做」 蔣萬安強硬表態

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
內政部推動全台「中正路」改名，部長劉世芳今早表示，補助款大約10萬元為上限，不要等到有錢才推動，蔣萬安則呼籲中央「多做實事，多辦正事，少搞政治」，將錢用在民生議題上。記者洪子凱／攝影
內政部推動全台「中正路」改名，部長劉世芳今早表示，補助款大約10萬元為上限，不要等到有錢才推動，蔣萬安則呼籲中央「多做實事，多辦正事，少搞政治」，將錢用在民生議題上。記者洪子凱／攝影

內政部推動全台「中正路」改名，部長劉世芳今早表示，補助款大約10萬元為上限，不要等到有錢才推動。北市藍營議員今天也在議會總質詢輪番批評，並要求市長蔣萬安硬起來表態。蔣呼籲中央「多做實事，多辦正事，少搞政治」，將錢用在民生議題上。

議員郭昭巖表示，改名不是喊喊口號就可以做的事，她舉例，士林區中正路光門牌就有3700多個，戶籍也超過1萬人，還有行政區中正區，涉及層面太大，對市民很大困擾，張善政、盧秀燕皆已表明立場，蔣萬安身為首都市長也應該看緊市民荷包，更不要造成公務人員太大壓力。

議員楊植斗也批評，戶政人員人力吃緊，事情也很繁雜，「劉世芳是不是吃飽太閒過太爽？」問蔣萬安改名除了轉型正義，還有對人民有益的地方嗎。蔣搖頭表示，「我無法理解。」楊強調，所謂人權保障還包含居住正義、打房、防治詐騙等，希望蔣能夠嚴正表達立場。

蔣萬安表示，他要再次呼籲中央政府「多做實事，多辦正事，少搞政治」，民眾不願意看到中央不去照顧居住正義、治安維護、打詐等攸關民生事情，卻糾結在改路名上，這不是民眾所願意看到。

楊植斗說，劉世芳還嗆不應假裝沒有錢來辦轉型正義，他認為就算有錢也應將預算花在刀口上，包含「經國」標語改名，促轉條例跟內政部就發函要求柯市府將經國七海文化園區改名，但柯文哲認為針對歷史發生事實要保有原貌給予尊重，希望蔣能夠拿出態度強硬表態。

民政局長陳永德補充，中正區本意就是「大中至正」、「中正之道」，且若中正區全除了7.3萬戶門牌、1.4萬戶籍，光是戶政系統就要花費1600多萬，直言改名「沒有必要」。

轉型正義 議員 蔣萬安 標語 居住正義 劉世芳 內政部 中正路

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