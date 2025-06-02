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地制法修正案初審完成 民選首長停職期間一律停發薪給

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
內政部長劉世芳。記者潘俊宏／攝影
內政部長劉世芳。記者潘俊宏／攝影

立法院內政委員會今天完成「地方制度法」部分條文修正草案初審，明定民選地方首長遭停職時期間一律停發薪給，被視為「高虹安條款」，另將現行地方民代4分之1婦女保障名額，改為3分之1任一性別保障原則，自2030年12月25日起適用。

此外，國民黨立委提案將直轄市副市長改為3人，而非由人口數決定，遭綠營質疑是獨厚台北市的「李四川條款」，由於朝野立委未達共識，將送朝野協商處理。

立法院內政、司法及法制委員會今天繼續審查地方制度法部分條文修正草案，內政部長劉世芳受邀列席。

民進黨立委李坤城提案指出，為貫徹政府肅貪政風、建立廉能政治的決心，並考量地方民選首長依選罷法停職時，是否發給薪給當前未有無明文規定，因此增訂當民選地方首長停職期間一律停發薪給，並在復職後補發。

此條文被視為「高虹安條款」，起因於新竹市長高虹安因涉貪一審遭判刑，內政部除依法停職之外，也決定停職期間不發給半俸，引發批評。

根據初審條文，直轄市長、縣市長、鄉鎮市長依公職選罷法規定停職期間，不得發給薪給，於其依選罷法規定復職後，或於其任期屆滿後，經法院判決無罪確定或因犯罪嫌疑不足經檢察官不起訴處分確定者，予以補發。

另為保障女性參政權利，現行「地方制度法」第33條設有婦女保障名額，為促進性別平等，初審條文改為3分之1任一性別保障原則。

初審條文明定，直轄市、縣市議員、鄉鎮市民代表在3人以上者，應有任一性別當選名額1人；超過3人者，每增加3人增1人，同時增訂日出條款，自2030年12月25日就職的直轄市、縣市議員適用，也就是下下屆才適用。

另外，國民黨立院黨團提出修正動議，直轄市政府副市長人數由現行2人增為3人，刪除250萬人口的門檻限制；縣市政府的副縣長人數則由1人增為2人，並設日出條款，自2026年1月1日起施行。

內政委員會召委、國民黨立委牛煦庭解釋，此條文修正是考量「財政收支劃分法」修正後做出的調整。國民黨立委許宇甄解釋，因地方事務多元、繁雜，財劃法通過後地方要承接更多中央下放的業務，需增加副市長。

民進黨立委李柏毅則點名，此項修法就是「蔣萬安寶寶條款」，假使台北市副市長請辭去選舉（指李四川），依照現行人口數，將無法再補一名副市長，他也認為地制法、財劃法應整體討論，不該因人設事。

劉世芳說明，現行規範是依人口比例設立副縣市長，照國民黨團提案，桃園市、台南市可增加1名副市長，台北市維持3名副市長。若增設副市長1人，不含其他秘書，直轄市需700萬元、非直轄市是500萬元。

不過，因朝野未達共識，會議主席牛煦庭裁示相關條文保留送政黨協商。

高虹安 選罷法 地方制度法 北市 劉世芳

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