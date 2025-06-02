行政院統刪補助 雲林今提訴願連本帶利討回：不排除行政訴訟

行政院統刪各縣市一般性補助款，雲林縣被刪37.6億元，遠低2024年核定預算數，雲林縣政府認為已違反財政收支劃分法，縣長張麗善今已代表縣府向行政院提出訴願，請求撤銷該項刪減處分，並要求行政院依法核定應有補助金額，連本帶利撥付，若訴願不成，不排除行政訴訟。

張麗善表示，財政收支劃分法規定中央對地方政府的一般性補助款，不得低於修法施行前一年度的預算編列數，行政院卻片面大幅刪減雲林縣補助，明顯違法，且程序欠缺審慎。

雲林縣自有財源有限，長期仰賴中央補助及向外舉借債務，截至2024年底止，雲林縣公共債務尚有128億元，累計絀額達162億元，行政院刪減一般性補助，嚴重衝擊縣府財政，將影響縣府弱勢照顧、教育資源與地方基礎建設等，形同變相懲罰基層民眾。

雲林縣府針對補助被刪，請各局處進行各項業務30%的預算控管，但不管哪一項預算刪減，都將影響民眾權益，多數局處只能控管車輛、設備保養費，甚至連通訊費、燈管費用都控管。

張麗善說，縣府左右為難，絕不容許不當削減補助影響基層建設與服務，籲請行政院依法行政，連本帶利撥付，勿讓地方政府陷入財政運作困難的宭境，若訴願不成，不排除行政訴訟，近期也將聯合其他縣市北上行政院召開記者會。

雲林縣府財政處長孫綿凰表示，雲林縣沒有其他財源，針對中央統刪補助、短撥緩撥統籌分配稅款，現階段只能請各局處請各局處進行各項業務30%的預算控管，並在年底追減預算，至於社福、教育、薪資等必要支出只能跟銀行融資調度資金，確保不受影響。