被控上班時間喬好友訴訟？前法務部長蔡清祥喊冤 提國會備詢照佐證

民眾黨立委黃國昌上午在立法院司法法制委員會指控，法務部前部長蔡清祥在2021年9月17日上班時間，搭公務車陪好友喬私人訴訟，痛批官箴敗壞，要求法務部一周內完成調查。蔡清祥喊冤稱根本不知道被指控的公司在哪裡，並提出當天整天在立法院備詢的照片當佐證。

蔡清祥表示，沒有的事就是沒有，他在卸任前曾聽聞有人要爆此料，他根本沒有記憶，回頭去找資料，發現當天整天都在立法院備詢，所以根本沒有黃國昌委員所指控的事，這樣的不實指控是子虛烏有。