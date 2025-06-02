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被控上班時間喬好友訴訟？前法務部長蔡清祥喊冤 提國會備詢照佐證

聯合報／ 記者蕭白雪／台北即時報導
立委黃國昌指控法務部前部長蔡清祥在2021年9月17日搭公務車陪好友喬私人訴訟，蔡清祥喊冤稱當天他都在立法院備詢。　照片來源／蔡清祥提供
立委黃國昌指控法務部前部長蔡清祥在2021年9月17日搭公務車陪好友喬私人訴訟，蔡清祥喊冤稱當天他都在立法院備詢。　照片來源／蔡清祥提供

民眾黨立委黃國昌上午在立法院司法法制委員會指控，法務部前部長蔡清祥在2021年9月17日上班時間，搭公務車陪好友喬私人訴訟，痛批官箴敗壞，要求法務部一周內完成調查。蔡清祥喊冤稱根本不知道被指控的公司在哪裡，並提出當天整天在立法院備詢的照片當佐證。

蔡清祥表示，沒有的事就是沒有，他在卸任前曾聽聞有人要爆此料，他根本沒有記憶，回頭去找資料，發現當天整天都在立法院備詢，所以根本沒有黃國昌委員所指控的事，這樣的不實指控是子虛烏有。

法務部長鄭銘謙上午在立院表示會依法處理，黃國昌要求一周內提出公務車派車單。蔡清祥表示，他經得起檢驗，有當天立法院照片為證，很多人都可以證明當天他整天在立法院備詢，立委所指控的公司他都不知道在哪裡，更不可能去喬訴訟。

立委黃國昌指控法務部前部長蔡清祥在2021年9月17日搭公務車陪好友喬私人訴訟，蔡清祥（左一）喊冤稱當天他都在立法院備詢。　照片來源／蔡清祥提供
立委黃國昌指控法務部前部長蔡清祥在2021年9月17日搭公務車陪好友喬私人訴訟，蔡清祥（左一）喊冤稱當天他都在立法院備詢。　照片來源／蔡清祥提供

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