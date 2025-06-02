中正路更名？ 侯友宜：人民的聲音是不要做沒意義的事

內政部拋出全台「中正路」更名引發議論後，又傳出「經國路」也要更名。新北市長侯友宜今天說，不論到哪個地方，市民的聲音就是要做，就做有意義的事情，不要做這種沒有意義的事情。人民需要的是幫助他解決困難，政府把錢花在這種地方有意義嗎？

侯友宜今天到汐止的秀峰高中，了解新校舍新建工程進度時，媒體詢問侯對內政部先說中正路要改名，後來又說經國路可能也要納入（更名）的看法。

侯友宜表示，新北市的「中正路」有22條，光是要改一條路，涉及門牌、交通、路名及戶籍謄本、工商登記，這不只是錢的問題，而是工作做不完。

他說，現在迫在眉睫的，是因為中央刪了新北的一般性補助款，弱勢家庭、教育及警消設備費用、還有社福經費都不夠用，所以趕快把這部分補足，才是現在迫在眉睫的事情。

侯友宜認為，經費要用在刀口上，中央卻是把經費刪在刀口上，要去做那個無謂的事情，其實那都是沒必要的事情，請中央快點、趕快把救命的錢撥給新北市，幫助那些辛苦人。

記者又問侯友宜，覺得更改路名是政府的權力，還是需要地方民眾同意？

侯說，路名其實是人民決定的，相信人民的聲音是希望把錢用在真的需要被幫忙的人，不是用在這個沒有意義的事情。人民的聲音最大，不論到哪個地方，他聽到的市民聲音，都是要做就做真正有意義的事情，不要做這種沒有意義的事情。