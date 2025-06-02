【重磅快評】盧秀燕批州官放火 陳其邁送台電火把？

核三廠除役，台電供電捉襟見肘，中火、興達、大林燃煤機組上場救援，但被人詬病的是部分機組並無操作許可，因而被質疑是「偷燒」。今天環團再爆中火5部機組沒有操作許可卻持續燃煤，市長盧秀燕批中央是州官放火，相較高雄市對於台電「無照上路」未置一詞，掩護台電燒好燒滿，高雄人作何感想？

近日高雄興達電廠煤機組沒有操作許可卻啟動燒煤發電引發爭議，環團發現台中中火10部燃煤機組只有5張操作許可證，其中2、3、6、7、10機組均無操作許可卻照樣燒煤發電；台中市環保局長陳宏益表示市府依生煤自治條例在核准許可證時加嚴標準，但被中央撤銷；市長盧秀燕指中央挑戰自己的公權力有如州官放火，中火目前違法發電，影響人民健康。

如果除役機組不算，目前台中、高雄共有7部燃煤機組沒有操作許可卻再燒煤發電。依常理而言，既然沒有操作許可怎能啟動發電？關鍵在於2018年賴清德擔任行政院長時通過空汙法修法，其中「台化條款」規定，只要許可證屆滿前，地方政府未完成准駁，企業仍可繼續操作，地方主管機關也不得隨意變更許可證內容。

這次修法不僅對企業友善，也對台電大開方便之門。即使台中市政府、高雄市政府都不再核准燃煤機組的操作許可展延，但是台電還是可依電力設施空氣汙染物排放標準，在備轉容量低於8%啟動申請許可展延的機組，在備轉容量低於6%時依電力設施空氣汙染物排放標準及電業法啟動除役機組救援；前者稱備用機組，後者稱緊急備用組，這是阿公級機組猶能「老驥伏櫪」的原因。

事後來看，民進黨早就知道台灣不要核能的結果就是缺電，既然缺電，綠能又補不上來，這些老舊的燃煤機組就非得有「免死金牌」不可。民進黨早早就鋪陳好的這一切，但代價就是民眾被迫要接受這些又髒又貴的煤電。

不過，但眼尖的民眾一定會發現，一樣是啟動沒有操作許可的老舊燃煤機組發電，為什麼台中市長盧秀燕怒飆中央，而高雄市長陳其邁卻對中央百依百順，最重的話只說興達電廠3、4號組今年停役的立場沒有改變。但是，高雄人要問的是，大林5號機不也是除役快3年了，但這時還是上場發電，陳其邁說興達3、4號機除停，那又如何？還不是台電說用就用，陳其邁說了不等於白說？

空汙法的「台化條款」是規定許可證屆滿前，地方政府未完成准駁，企業仍可依原本許可證內容繼續操作。中火2、3號機組因超量燃煤，情節重大，2019年遭台中市環保局廢證，後來行政院函告無效，目前尚待釋憲，中火6、7、10三部機組今年初許可證逾期，無照運轉超過5個月，台電顯然是偷跑。

高雄興達電廠3、4號組操作許可與生煤許可是在去年9月30日到期，高雄市環保局也在今年5月23日駁回台電申請，並無「許可證屆滿前，地方政府未完成准駁」情形，台電怎能拿「台化條款」繼續操作燃煤機組？高雄市府對此視若無睹，如盧秀燕所言，中央是州官放火，高雄市府豈非送台電火把的其中一人？