影／許淑華批中正路改名擾民 提1作法恐打臉中央

內政部推動「中正路」、「經國路」等改名，稱是轉型正義，引發地方反彈。南投縣長許淑華痛批，把意識型態或轉型正義上綱到這個程度，多數人覺得困擾；如果中央真要地方推動，不排除對中正路上鄉親做民調或問卷，把結論給中央參考。

南投縣長許淑華指出，有關內政部希望各個縣市政府自行盤點有關於「中正路」等路名，透過所謂的轉型正義能夠去更名。但就地方，一般坊間所聽到的負面聲音，其實滿大的，很多的民眾都覺得太過無聊。

她進一步表示，首先，光是改名就要浪費很多的公帑；再來，住在「中正路」等被改名道路上的鄉親民眾，所要去更替的資料是非常繁雜的，畢竟只要有牽涉到個人資料，那要跑的機關相當的多，所以多數民眾都認為，改路名是沒有必要的。

許淑華認為，把意識型態或轉型正義上綱到這個程度，對很多民眾來說是感到困擾的，況且現在需要去關注的時事太多了，不需要把經費或精力浪費在這些事情上。若中央真希望地方政府去推動，可針對中正路上的鄉親來做民調或做問卷。