快訊

端午後補跌 台股終場下挫344點、台積電跌21元

「沒降息」00919預估配息維持新高0.72元 16號為最後買進日

銘傳大學旁中山北路公車撞路樹釀6傷 消防隊火速馳援

影／許淑華批中正路改名擾民 提1作法恐打臉中央

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣長許淑華今出席縣議會總質詢，會後針對中正路改名受訪，認為多數民眾覺得太過無聊且困擾。記者賴香珊／攝影
南投縣長許淑華今出席縣議會總質詢，會後針對中正路改名受訪，認為多數民眾覺得太過無聊且困擾。記者賴香珊／攝影

內政部推動「中正路」、「經國路」等改名，稱是轉型正義，引發地方反彈。南投縣長許淑華痛批，把意識型態或轉型正義上綱到這個程度，多數人覺得困擾；如果中央真要地方推動，不排除對中正路上鄉親做民調或問卷，把結論給中央參考。

南投縣長許淑華指出，有關內政部希望各個縣市政府自行盤點有關於「中正路」等路名，透過所謂的轉型正義能夠去更名。但就地方，一般坊間所聽到的負面聲音，其實滿大的，很多的民眾都覺得太過無聊。

她進一步表示，首先，光是改名就要浪費很多的公帑；再來，住在「中正路」等被改名道路上的鄉親民眾，所要去更替的資料是非常繁雜的，畢竟只要有牽涉到個人資料，那要跑的機關相當的多，所以多數民眾都認為，改路名是沒有必要的。

許淑華認為，把意識型態或轉型正義上綱到這個程度，對很多民眾來說是感到困擾的，況且現在需要去關注的時事太多了，不需要把經費或精力浪費在這些事情上。若中央真希望地方政府去推動，可針對中正路上的鄉親來做民調或做問卷。

以南投縣為例，縣內每一個鄉鎮幾乎都有「中正路」，如果中央真希望地方改路名，那將針對中正路上的鄉親來做個民調或做個問卷。若得出結論或結果，願意就配合中央改路名，反之，得出來的意見是另外一種，縣府就給中央來做參考。

南投縣長許淑華今出席縣議會總質詢，會後針對中正路改名受訪，認為多數民眾覺得太過無聊且困擾。記者賴香珊／攝影
南投縣長許淑華今出席縣議會總質詢，會後針對中正路改名受訪，認為多數民眾覺得太過無聊且困擾。記者賴香珊／攝影

轉型正義 中正路

延伸閱讀

民進黨：南投選委會涉戶政系統查連署 許淑華出來面對

北市牙醫遭毆遭傳議員涉案？ 許淑華發律師函：與事實不符

刪補助…許淑華曝「這縣市」最慘 批中央把氣出在地方身上

南投縣府推「垃圾處理再生能源中心」 縣長許淑華：做到全國最嚴謹

相關新聞

影／盧秀燕批行政院追加預算 何欣純回嗆：問問你的子弟兵刪了什麼預算

行政院大刪地方一般性補助款25%，引發地方縣市首長不滿，行政院長卓榮泰隨後又要求立法院支持636億元追加預算。對此，台中...

藍批中正路改名是「砸錢搞鬥爭」 吳思瑤：別混為一談

內政部推動全台中正路改名引發地方反彈，在野抨擊政府喊沒預算，卻能大撒幣搞意識形態。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤指出，推動轉...

影／行政院討636億追加預算 盧秀燕：多此一舉、捨近求遠

行政院宣布大刪地方一般性補助款25%，引發地方縣市首長不滿，行政院長卓榮泰隨後又要求立法院支持636億元追加預算。對此，...

影／許淑華批中正路改名擾民 提1作法恐打臉中央

內政部推動「中正路」、「經國路」等改名，稱是轉型正義，引發地方反彈。南投縣長許淑華痛批，把意識型態或轉型正義上綱到這個程...

中央補助「中正路」改名 蔣萬安：別只搞政治不辦正事

內政部推動全台「中正路」改名，部長劉世芳今早表示，補助款大約10萬元為上限，並非有錢才推動。為此，台北市長蔣萬安今赴北市...

環團立院前抗議 呼籲立院讓中火無煤

近百名南投鄉親、北中彰雲嘉南民團代表，2日拿著象徵受盡排放物汙染的巨型人偶，在立法院門前抗議，盼立法院3日通過「2028年中火無煤」決議。藍委羅廷瑋、王鴻薇、羅智強與白委張啓楷都前往聲援。王鴻薇盼藉此減少空汙與健保支出，張啓楷表示，會請政府每年提出減碳計畫，以利監督。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。