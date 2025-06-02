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環團立院前抗議 呼籲立院讓中火無煤

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
環團2日於立法院抗議，呼籲國會支持「2028中火無煤」決議通過。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
環團2日於立法院抗議，呼籲國會支持「2028中火無煤」決議通過。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

近百名南投鄉親、北中彰雲嘉南民團代表，2日拿著象徵受盡排放物汙染的巨型人偶，在立法院門前抗議，盼立法院3日通過「2028年中火無煤」決議。藍委羅廷瑋、王鴻薇、羅智強與白委張啓楷都前往聲援。王鴻薇盼藉此減少空汙與健保支出，張啓楷表示，會請政府每年提出減碳計畫，以利監督。

空污曾造成萬人死亡

台灣健康空氣聯盟等環團2日有上百人在立法院前集會，包括國民黨台中立委羅廷瑋，國民黨團二長王鴻薇及羅智強，民眾黨立委張啓楷等人。台灣健康空氣行動聯盟創會理事長葉光芃表示，中火亞臨界燃煤機組始自1991年陸續運轉34年以來，空污的低推估至少造成1萬多人死亡，顯示煤電空污帶來的致命健康危害。

台中市爭好氣聯盟執行者岳祥文表示，根據經濟部全國電力資源供需報告，至2028年，全國新增的燃氣電力，即便計入廢核的電力缺口，已可完全取代現有燃煤廠的總發電量，立法院3日要表決的「2028中火無煤」，絕對是完全可行，且符合公平正義的政策。

增多少氣，減多少煤

環團要求「增多少氣，就要同步減多少煤」，搭配積極節電、提高碳費及用電大戶自備綠電佔比等政策，盡早還給中南部人民一個乾淨的好空氣，這是一個負責任的政府本來就該落實的做法。岳祥文強調，人民會緊盯這次的投票結果，並公布投反對票或棄權的立委，提供選民參考，看看哪些立委願意為人民的健康把關。

王鴻薇也現場呼籲民進黨團一起支持「2028中火無煤」，不分黨派都希望能讓台灣民眾有健康好空氣，減少肺腺癌與健保支出，且全球電力都是朝向「無碳」的方向發展，國民黨立委會強力支持此方案；張啓楷也說，「2028中火無煤」決議會要求政府每年提交減碳進度報告，讓全民一起監督中火減煤。

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立法院 張啓楷 中火

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