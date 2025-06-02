影／盧秀燕批行政院追加預算 何欣純回嗆：問問你的子弟兵刪了什麼預算

行政院大刪地方一般性補助款25%，引發地方縣市首長不滿，行政院長卓榮泰隨後又要求立法院支持636億元追加預算。對此，台中市長盧秀燕上午表示，立法院已經通過地方一般性補助款，這筆錢「好好圓圓（完好無缺）」在行政院手上，應該依法趕快撥款補助地方，不必捨近求遠、多此一舉，讓人對行政院不明所以。

不過，民進黨立委何欣純今也針對此事回嗆盧，藍白亂刪預算是事實，而且是統刪，預算之間就會有排擠效應，自然會影響地方補助款。盧秀燕市長如果不清楚、不明白，可以去看看當時立法院的紀錄，也可以問一問你的子弟兵國民黨的立委，他們到底知不知道刪了什麼預算，影響到了地方補助款，所以行政院願意提出追加預算，也是必須要提出的，希望朝野全力支持，才是對地方對全民有利。

盧秀燕說，立法院通過行政給地方政府的補助款，一毛錢都沒有刪，立法院通過了，就表示給22縣市政府的補助款，這筆錢現在就在行政院裡面。行政院只要依法趕快補助就可以了。行政院實在不必捨近求遠、多此一舉再去辦理追加預算。