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影／環團指出三大缺漏 呼籲政府建立空汙有效監測與立法

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
地球公民基金會執行長王敏玲（中）等環團代表，今天在立陪同下舉行記者會，王敏玲表示政府對特殊工業區附近社區及學校，未就空汙風險監測及評估做有效溝通。記者潘俊宏／攝影
地球公民基金會執行長王敏玲（中）等環團代表，今天在立陪同下舉行記者會，王敏玲表示政府對特殊工業區附近社區及學校，未就空汙風險監測及評估做有效溝通。記者潘俊宏／攝影

環境部長彭啟明近日強調要從健康觀點來保障國人，但台灣許多鄰近工業區的學校長年暴露在高濃度有害空汙中。環團今天在民進黨立委林月琴、陳培瑜陪同下舉行記者會，呼籲政府應該建立空汙有效監測與立法。

地球公民基金會執行長王敏玲表示，以高雄空汙重災區附近的高健康風險校園為例，根據研究與監測資料，高雄小港與林園2大工業區周邊常檢測出一級致癌物如甲醛、乙醛與環氧乙烷等有害汙染物，有許多校園都暴露在空汙的潛在風險中，環團指出環境部至少有三大缺漏，首先是卻缺乏對特殊性工業區的監測結果說明， 其次對校園及社區也未告知風險的溝通過程，最後當監測值偏高時也沒有警示機制，環境部應該在兒少健康權益的立場，建立空汙有效監測與立法。

地球公民基金會執行長王敏玲（右）等環團代表，今天在民進黨立委林月琴（右二）、陳培瑜（左）陪同下舉行記者會，王敏玲表示政府對特殊工業區附近社區及學校，未就空汙風險監測及評估做有效溝通。記者潘俊宏／攝影
地球公民基金會執行長王敏玲（右）等環團代表，今天在民進黨立委林月琴（右二）、陳培瑜（左）陪同下舉行記者會，王敏玲表示政府對特殊工業區附近社區及學校，未就空汙風險監測及評估做有效溝通。記者潘俊宏／攝影
地球公民基金會執行長王敏玲（右二）等環團代表，今天在民進黨立委林月琴（中）、陳培瑜（左）陪同下舉行記者會，呼籲政府應該建立空汙有效監測與立法。記者潘俊宏／攝影
地球公民基金會執行長王敏玲（右二）等環團代表，今天在民進黨立委林月琴（中）、陳培瑜（左）陪同下舉行記者會，呼籲政府應該建立空汙有效監測與立法。記者潘俊宏／攝影

風險 環境部 校園

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