藍批中正路改名是「砸錢搞鬥爭」　吳思瑤：別混為一談

內政部推動全台中正路改名引發地方反彈，在野抨擊政府喊沒預算，卻能大撒幣搞意識形態。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤指出，推動轉型正義不該與預算刪減或預算多寡混為一談，內政部也稱會與地方、社會達共識後再來推動，這也凸顯台灣轉型正義之路仍漫長。

內政部日前指出，依照促轉條例第5條及第11條之2的規定，以及立法院2023年審查中央政府總預算所做的決議，要求內政部規畫「建立中央與地方協作處置威權統治者命名街路名稱統籌機制」的示範性計畫；因此，將推動全台各地「中正路」、「經國路」改名。

不過，國民黨今天舉行記者會批評，民進黨打著轉型正義、打著人權的名號，濫花人民的經費與公帑，花錢又分化社會。

吳思瑤指出，任何道路要更名，跟預算是兩件事，中正路更名涉及轉型正義，去除威權崇拜，即便立法已經這麼多年，但台灣轉型正義的最後一哩路，還有很長的道路要走，看來社會還需要多一點時間匯聚共識，但她個人相當支持。

吳思瑤續指，內政部長劉世芳已對外說明，會在地方政府、社會各界達到共識後再來推動，這也凸顯台灣的轉型正義未盡之路還很漫長，至於把更改路名與預算刪減、預算多寡混為一談，「我想這是完全兩個面向的議題」。