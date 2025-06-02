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中正路改名爭議 藍批內政部以轉型正義名號砸錢搞鬥爭

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨今舉行記者會批評，民進黨打著轉型正義、打著人權的名號，濫花人民的經費與公帑，花錢又分化社會。圖／國民黨提供
國民黨今舉行記者會批評，民進黨打著轉型正義、打著人權的名號，濫花人民的經費與公帑，花錢又分化社會。圖／國民黨提供

內政部長劉世芳近日表示，推動轉型正義是人權問題，全台中正路改名不應因經費多寡有所猶豫。國民黨今天舉行記者會批評，民進黨打著轉型正義、打著人權的名號，濫花人民的經費與公帑，花錢又分化社會。

國民黨發言人楊智伃指出，民進黨內政部為了鬥爭、搞意識形態，要來亂花地方預算。中正路改名除了路名要改，包括戶籍資料（門牌、身分證、戶口名簿）；地政資料（權狀）；稅捐、監理、商業登記、各式帳單及信件寄送；路牌、站牌；里辦公室（所有農會郵局帳戶）；里辦公室關防職章、巡守隊環保志工收站名等統統要改。Yahoo奇摩自5月19日到23日的民調，有7萬8千人參與，其中75.8%明確表示不贊成改名。

台北市議員柳采葳說，中正路改名，僅台北市、新北市、桃園市及台中市等四都影響人數就達41萬人，戶數估計達18萬7千多戶。台北市過去改路名成功的案例，「軍功路」更名「和平東路四段」僅1.6公里，歷時17年民意溝通、程序協調與實地作業，花費百萬元以上，是因當初在地居民有七成以上的人都希望改名。

柳采葳批評，執政黨路權規畫不管、交通瓶頸不管、基層建設放一邊，每天花時間、花心思討論要改名、貼標籤，這不是轉型正義，這是行政資源的濫用。

新北市議員江怡臻表示，中正路改名，台北、新北、桃園、台中等四直轄市就影響38個行政區，經費高達上億元，包括改名事前作業涉及問卷調查、跨區協調等，還有道路更名涉及門牌整編，以及道路整編後民眾門牌、身分證件、戶口名簿、地籍權狀、交通站牌、公用事業及金融機構等文件資料皆須變動，賴政府要派專人幫大家來做這些更動嗎？

江怡臻、柳采葳也分別向新北市立委蘇巧慧及台北市立委吳思瑤喊話，這兩位民進黨立委的選區內也有中正路或中正街，請問蘇、吳兩人支持中正路改名嗎？

桃園市議員凌濤對賴清德提三問，中央轄管中正紀念堂、中山大學、各地公立國中小學要不要先改名？還是只敢找地方麻煩？如果中正路要改，中山路、經國路、介壽路改不改？民進黨要改路名，要不要改區名？監察院位處中正區，要不要改為愛犬區？

凌濤批評，中央「有錢改路名，沒錢給地方建設」，違法砍地方預算、拒修財劃法，卻要求地方砸錢改名？劉世芳真的是民進黨大罷免的老鼠屎，不僅添柴火，也增添賴清德的仇恨值，全不搞實事，都在搞意識形態與鬥爭。

民進黨 中正路

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