快訊

濫用公務車監院道歉！ 李鴻鈞：3監委移送紀律委員會

注意！華碩路由器全球逾9千台遭入侵「重開機沒用」 用戶快做1事自保

勇敢實踐孩子人生中第一趟出走 幼兒園吹起畢旅過夜風

中正路改名惹議 劉世芳：不能說沒錢不推 前提是獲共識

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
內政部長劉世芳今天表示，內政部是按照轉型正義所規範的事項處理全台改路名，這是人權議題，無關乎有沒有錢，但也會顧及地方政府及人民的聲音。記者潘俊宏／攝影
內政部長劉世芳今天表示，內政部是按照轉型正義所規範的事項處理全台改路名，這是人權議題，無關乎有沒有錢，但也會顧及地方政府及人民的聲音。記者潘俊宏／攝影

為落實轉型正義內政部推動全台中正路、經國路改名，引發地方反彈。內政部長劉世芳指出，內政部依法處理，但推動過程中須顧及程序正義，改路名、移除銅像及移除威權主義象徵若遇到困擾，中央、地方政府及在地居民須取得共識後才會推動。

內政部日前指出，依照促轉條例第5條及第11條之2的規定，以及立法院2023年審查中央政府總預算所做的決議，要求內政部規畫「建立中央與地方協作處置威權統治者命名街路名稱統籌機制」的示範性計畫；因此，將推動全台各地「中正路」、「經國路」改名。

道路改名計畫引發地方反彈，質疑撒幣推轉型正義反而造成民眾不便。劉世芳今天在立法院受訪指出，內政部依照法律與立法院決議推動，同時委託學者專家研究也指出，如推動道路改名有困擾，將以地方自治事項處理，也就是由下而上辦理。

她也重申，改路名、移除銅像及移除威權主義象徵，都 須顧及程序正義，若推動上有困擾，按照台灣的自由民主法治精神，中央、地方政府及在地居民須取得共識後才會推動。

劉世芳強調，外界誤認推動道路更名與預算補助有關，但有些預算議題是「被偽裝」的；內政部這2、3年以來，包含移除蔣中正銅像、改名等問題，預算補助上限皆為10萬元，目前補助上百件以上。

她指出，轉型正義是人權議題，須嚴肅看待，中央或地方都不要偽裝成有錢才推動，沒錢就不推動，這都不是對於民主法治上，推動轉型正義應有的態度。

媒體追問，緬懷威權統治者象徵的定義以及介壽路是否也會改名？劉世芳僅回「請看條例」即快步離去。

轉型正義 劉世芳 內政部

延伸閱讀

影／劉世芳：改路名是轉型正義 但會顧及程序正義

改中正路名茲事體大 台中為「台灣大道」宣傳費就花426萬

「改中正路」成本有別大學轉型正義 未列入內政部補助

中正路改名爭議 苦苓3理由反對：不是中央地方都靠夭沒錢嗎別瞎折騰了

相關新聞

監院道歉！副院長李鴻鈞：3監委移送紀律委員會

監察院公器私用爭議連環爆，秘書長李俊俋不當使用公務車接送愛犬去美容，挨轟數日後昨晚宣布請辭，但監委林郁容、蘇麗瓊、王榮璋...

影／行政院討636億追加預算 盧秀燕：多此一舉、捨近求遠

行政院宣布大刪地方一般性補助款25%，引發地方縣市首長不滿，行政院長卓榮泰隨後又要求立法院支持636億元追加預算。對此，...

獨／李俊俋才請辭想滅火 再爆監委王榮璋疑濫用公務車接送理髮

監察院秘書長李俊俋及多位監委濫用公務車爭議連環燒，李昨晚才請辭，本報今晨再接獲爆料，監委王榮璋也疑似濫用公務車接送去理髮...

中正路改名惹議 劉世芳：不能說沒錢不推 前提是獲共識

為落實轉型正義，內政部推動全台中正路、經國路改名，引發地方反彈。內政部長劉世芳指出，內政部依法處理，但推動過程中須顧及程...

監院沒半人赴立院備詢 黃國昌轟：太上皇機關嗎？

監察院秘書長李俊俋遭爆料以公務車接送愛犬寵物美容，李昨天宣布請辭。立法院司法及法制委員會今天上午邀請監察院等單位進行專題...

影／內政部要改路名 盧秀燕批：每天只會搞五四三，有的沒有的

內政部要改全國中正路等路名問題，台中市長盧秀燕今天受訪時說，聽說內政部又丟一個經國路也要改名，她批國家沒把精力放在照顧人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。