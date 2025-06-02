中正路改名惹議 劉世芳：不能說沒錢不推 前提是獲共識

為落實轉型正義，內政部推動全台中正路、經國路改名，引發地方反彈。內政部長劉世芳指出，內政部依法處理，但推動過程中須顧及程序正義，改路名、移除銅像及移除威權主義象徵若遇到困擾，中央、地方政府及在地居民須取得共識後才會推動。

內政部日前指出，依照促轉條例第5條及第11條之2的規定，以及立法院2023年審查中央政府總預算所做的決議，要求內政部規畫「建立中央與地方協作處置威權統治者命名街路名稱統籌機制」的示範性計畫；因此，將推動全台各地「中正路」、「經國路」改名。

道路改名計畫引發地方反彈，質疑撒幣推轉型正義反而造成民眾不便。劉世芳今天在立法院受訪指出，內政部依照法律與立法院決議推動，同時委託學者專家研究也指出，如推動道路改名有困擾，將以地方自治事項處理，也就是由下而上辦理。

她也重申，改路名、移除銅像及移除威權主義象徵，都 須顧及程序正義，若推動上有困擾，按照台灣的自由民主法治精神，中央、地方政府及在地居民須取得共識後才會推動。

劉世芳強調，外界誤認推動道路更名與預算補助有關，但有些預算議題是「被偽裝」的；內政部這2、3年以來，包含移除蔣中正銅像、改名等問題，預算補助上限皆為10萬元，目前補助上百件以上。

她指出，轉型正義是人權議題，須嚴肅看待，中央或地方都不要偽裝成有錢才推動，沒錢就不推動，這都不是對於民主法治上，推動轉型正義應有的態度。

媒體追問，緬懷威權統治者象徵的定義以及介壽路是否也會改名？劉世芳僅回「請看條例」即快步離去。