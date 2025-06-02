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濫用公務車監院道歉！ 李鴻鈞：3監委移送紀律委員會

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監院道歉！副院長李鴻鈞：3監委移送紀律委員會

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
監察院秘書長李俊俋及多位監委濫用公務車事件狂燒，監察院副院長李鴻鈞稍早開記者會說明。記者李成蔭／攝影
監察院秘書長李俊俋及多位監委濫用公務車事件狂燒，監察院副院長李鴻鈞稍早開記者會說明。記者李成蔭／攝影

監察院公器私用爭議連環爆，秘書長李俊俋不當使用公務車接送愛犬去美容，挨轟數日後昨晚宣布請辭，但監委林郁容、蘇麗瓊、王榮璋接續被爆料濫用公務車。監察院副院長李鴻鈞今天舉行記者會，代表監察院向社會表達歉意，李俊俋已准辭，不當使用公務車的3位監委移送紀律委員會。

李俊俋及多位監委濫用公務車爭議連環燒，李昨晚才請辭，今早再爆有監委王榮璋也疑似以公務車接送去理髮。李鴻鈞稍早開記者會，說明李俊俋請辭情況。

李鴻鈞表示，最近公務車適用問題造成社會種種紛擾，他身為副院長，要代表監察員向社會大眾致歉並正式說明。他強調，李俊俋在事件爆發第一時間就已遞出辭呈，但他交代個人請辭先暫緩，先把整個制度調整好再說。

李鴻鈞說明，因此經一兩天制度調整，正式對外宣布公務車一律禁止適用個人，依照行政院公務車使用準則全面檢討。到了昨天傍晚，李俊俋又來聯絡，表示說交代的任務已經完成，並還是堅持辭去秘書長職位，那他也給予准辭。

李鴻鈞提到，也有幾位監委遭披露公務車適用問題，其實監察院跟立法院一樣，每位委員都是獨立行使權力，他身為副院長，對監委們的個人行為沒辦法裁罰，但機制運作上可以透過紀律委員會行使權，把目前有問題的3位監委（林郁容、蘇麗瓊、王榮璋）移送。這次事件就是從以上這兩面向來做處置，特此跟大眾說明。

監察院秘書長李俊俋及多位監委濫用公務車事件狂燒，監察院副院長李鴻鈞稍早開記者會說明。記者李成蔭／攝影
監察院秘書長李俊俋及多位監委濫用公務車事件狂燒，監察院副院長李鴻鈞稍早開記者會說明。記者李成蔭／攝影
監察院秘書長李俊俋及多位監委濫用公務車事件狂燒，監察院副院長李鴻鈞稍早開記者會說明。記者李成蔭／攝影
監察院秘書長李俊俋及多位監委濫用公務車事件狂燒，監察院副院長李鴻鈞稍早開記者會說明。記者李成蔭／攝影

監察院 李鴻鈞 李俊俋

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