影／行政院討636億追加預算 盧秀燕：多此一舉、捨近求遠

行政院宣布大刪地方一般性補助款25%，引發地方縣市首長不滿，行政院長卓榮泰隨後又要求立法院支持636億元追加預算。對此，台中市長盧秀燕表示立法院已經通過地方一般性補助款，這筆錢「好好圓圓（完好無缺）」在行政院手上，應該依法趕快撥款補助地方，不必捨近求遠、多此一舉，讓人對行政院不明所以。

盧秀燕說，立法院通過行政給地方政府的補助款，一毛錢都沒有刪，立法院通過了，就表示給22縣市政府的補助款，這筆錢現在就在行政院裡面。行政院只要依法趕快補助就可以了。

盧秀燕表示，行政院實在不必捨近求遠、多此一舉再去辦理追加預算。

她說，這筆錢已經由立法院通過預算，一毛錢都沒刪，「好好圓圓（完好無缺）」就在行政院，不曉得行政院為何兜著這筆錢，不去發放，讓人家對行政院不明所以，不能夠理解，因為錢就在行政院裡面，趕快依法撥款就好了。