影／內政部要改路名 盧秀燕批：每天只會搞五四三，有的沒有的

內政部要改全國中正路等路名問題，台中市長盧秀燕今天受訪時說，聽說內政部又丟一個經國路也要改名，她批國家沒把精力放在照顧人民生活上，每天只會搞五四三，有的沒有的，中正路換中山路，現在擴大到經國路，她說沒完沒了，內政部是「故意的」。

台中市長盧秀燕今天受訪時說，她看到內政部丟一個訊息，原本中正路和中山路要改名，很多民眾覺得勞民傷財，本來以為這個事情中央說會暫緩，不是當務之急就還好，但有記者問她，內政部又丟一個經國路也要改名，台中市是有經國路，她個人覺得是「故意的」。

她說大家已經覺得國家沒把精力放在拚經濟，照顧人民生活上，每天只會搞五四三，有的沒有的，中正路完換中山路，現在跑出來經國路，沒完沒了，很像小朋友故意的，越講越故意，從中正路，中山路，現在擴大到經國路，她覺得沒有必要，現在當務之急，國家要將絕大部分精力，放在內外情勢交迫的國際情勢變動，和關稅可能帶來的經濟上衝擊，怎麼要好好照顧民眾，才是當務之急，內閣應該把心力放在這個地方。