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獨／李俊俋才請辭想滅火 再爆監委王榮璋疑濫用公務車接送理髮

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導

監察院秘書長李俊俋及多位監委濫用公務車爭議連環燒，李昨晚才請辭，本報今晨再接獲爆料，監委王榮璋也疑似濫用公務車接送去理髮，記者截至目前為止都未獲本人及監院回應。另外，監院稍早也發出採訪通知，宣布今早10時將開記者會，由副院長李鴻鈞說明李俊俋請辭情況。

李俊俋被爆濫用公務車接送愛犬美容，他昨晚發聲明表示已請辭獲准，即日起生效。在野立委批評李俊俋斷尾求生，其他涉嫌濫用公務車的監委也應一同請辭。

本報今早接獲讀者爆料，監察委員王榮璋也疑似濫用公務車，利用公務車接送到台北市紹興南路一家「鐵皮屋理髮工作室」理髮。照片可以看到王榮璋從監察院公務車同款車型下車，在他人攙扶下進入理髮店理髮。記者致電王本人、辦公室及監院都未獲回應。

外界質疑，把公務車當座車應該是普遍現象，因過往確實是有座車的，2022年才修改規定。事實上，這幾天陸續有多位監委被拍到疑似使用公務車做非公務事情，包含監委蘇麗瓊乘公務車看牙，監委林郁容也疑似動用公務車，在非公務時間、非公務用途下，接送其親友往返機場。據了解，王榮璋也早就有類似情況，不過記者這幾天試圖詢問都未獲回應。

另外，監察院稍早也發出採訪通知，李鴻鈞將於上午10時於監察院2樓簡報室開記者會，說明秘書長李俊俋請辭事宜。

監委王榮璋也疑似以公務車接送去理髮。圖／讀者提供
監委王榮璋也疑似以公務車接送去理髮。圖／讀者提供
監委王榮璋也疑似以公務車接送去理髮。圖／讀者提供
監委王榮璋也疑似以公務車接送去理髮。圖／讀者提供
監委王榮璋也疑似以公務車接送去理髮。圖／讀者提供
監委王榮璋也疑似以公務車接送去理髮。圖／讀者提供

圖／擷自監察院預算書
圖／擷自監察院預算書

監察院 李鴻鈞 李俊俋

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