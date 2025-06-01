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曾遭國民黨開除黨籍　澎湖縣長初選他成第一人表態參選

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導
前澎湖縣議員、曾任澎湖縣國民黨黨部主委的鄭清發，因曾脫黨參選縣長，遭國民黨撤銷黨籍3年，今天下午突在臉書表態將參加國民黨黨內初選。圖/鄭清發提供
前澎湖縣議員、曾任澎湖縣國民黨黨部主委的鄭清發，因曾脫黨參選縣長，遭國民黨撤銷黨籍3年，今天下午突在臉書表態將參加國民黨黨內初選。圖/鄭清發提供

澎湖縣議員、曾任澎湖縣國民黨黨部主委的鄭清發，因曾脫黨參選縣長，遭國民黨撤銷黨籍3年，鄭清發今天下午突在臉書宣布，要出馬角逐國民黨的澎湖縣長初選，成為國民黨內首位表態參選之人；民進黨則推派現任縣長陳光復角逐連任。

2018年國民黨確定提名前縣長賴峰偉回鍋參選澎湖縣長時，鄭清發曾質疑黨部民調不公，宣布退黨參選縣長，而遭國民黨開鍘，撤銷黨籍， 3年內不得恢復黨籍。

藍營下屆澎湖縣長目前澎湖在地藍營政壇尚無人表態，本屆縣長選舉，曾退出國民黨參選縣長的葉竹林和代表國民黨的賴峰偉因以及代表民進黨的陳光復角逐，造成「三角督」，以致藍營票源重疊，讓陳光復勝出，此次傳出葉竹林有意捲土重來，近來勤走基層。

對於恢復黨籍後，成為第一人表態角逐國民黨內澎湖縣長初選，鄭清發表示，身為澎湖子弟，在經歷多年地方基層服務與民意歷練後，懷抱對家鄉的深切關懷，因此宣布將投入中國國民黨澎湖縣縣長初選，爭取為鄉親打拼的機會，帶領澎湖迎向改革與創新。

鄭清發強調，不僅是為了改變澎湖，更希望帶動國民黨的蛻變。他支持建立一個更開放、透明、公正的初選制度，讓有志者能在陽光下公平競爭，透過科學的民調機制，選出最有民意基礎、最有能力為黨和澎湖打贏選戰的人才。

鄭清發 澎湖縣 國民黨

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