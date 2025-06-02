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新聞眼／李俊俋請辭斷尾求生 難甩法律責任

聯合報／ 本報記者鄭媁林河名

監察院秘書長李俊俋被爆出私用公務車，昨天請辭獲准。立法院司法及法制委員會今安排「防制公務員瀆職」專案報告，李俊俋先是拒絕列席，又選在備詢前一天發聲明請辭，外界合理懷疑是經過精密盤算，與其被當箭靶、讓罷免戰出現任何失分的可能，不如提前「斷尾求生」。

監察院今年度預算遭立法院大幅刪減，憲法法庭同意受理釋憲的同時，監院公務車爭議仍未停歇。當監院一邊「哭窮」，秘書長卻用公務車接送愛犬，不僅讓監院自失底氣，也讓藍營找到破口，反證大砍預算的正當性。此事延燒多日，除李俊俋外，更爆出其他監委也有濫用公務車「看牙、接送親友往返機場」等情事，但僅見監院禁止監委以個人身分使用公務車到任期屆滿，卻未見調查涉嫌違法的具體行動。

正當外界緊盯監察院的自清動作，立法院司委會並排定今天邀請李俊俋等相關官員專案報告，李俊俋先以「不在專報範圍」為由拒絕列席，又在開會前一天宣布請辭，止血意味濃厚，更難脫被質疑逃避國會監督。

若從戰略層面來看，李俊俋此刻請辭，「預防性斷尾」具高度政治性，整體配套與撤退節奏精準，難怪被質疑是配合民進黨危機控管。

但不論是李俊俋第一時間所稱「思慮不周」，或是他昨天請辭聲明提及「深切反省」，社會大眾更期待的是制度面的通盤檢討，以及對人謀不臧的責任釐清。

李俊俋提早退場，雖不想在國會為在野黨提供攻防彈藥，避免監察院的各項運作被全面性的輿論打擊，或成為罷免戰的負資產，但若以為這樣就能「大事化小」，恐怕低估了大眾的智慧。亦即，李俊俋請辭僅是負起最基本的政治責任，他與其他被爆監委的法律責任，才是全部爭議的焦點，沒那麼容易切割。

監察院 民進黨 李俊俋 國民黨

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