李俊俋拒立院備詢 藍批賴政府「企圖打造最弱國會」

立法院司法及法制委員會今排「防制公務員瀆職」專題報告，邀請監察院秘書長李俊俋等人列席備詢，李雖於昨晚請辭，但他先前就表態拒絕列席。國民黨籍司委會召委吳宗憲昨批評，多位府院秘書長可以說不來就不來，民進黨面對監督，不是打成違憲，就是造謠抹黑，企圖打造最弱國會，完成威權獨裁的最後一哩路。

不過，民進黨籍司委會召委莊瑞雄反批吳宗憲雙標，「過去立法院秘書長周萬來不來時，怎默不作聲？」

李俊俋、多位監察委員被爆濫用公務車，引發各界撻伐。吳宗憲今於立院司委會排定「如何落實清廉政府及公務員瀆職之樣態與防制」專案報告，首個邀請列席名單就是李俊俋，但李以監院秘書長不在立法院應邀列席專題報告範圍為由，拒絕列席。

台北市議員張斯綱日前爆料，監委蘇麗瓊疑似搭乘公務車去看牙醫。圖／取自張斯綱臉書

新北市議員林國春日前接獲民眾檢舉，指監委林郁容利用公務車接送親友往返機場。圖／取自林國春臉書

「為何要排專報？」吳宗憲昨於社群發文表示，原先討論時，是因為主計總處建議剋扣地方補助款，這可能涉及刑法第一二九條第二項「違法抑留剋扣罪」、貪汙治罪條例第六條一項一款「抑留剋扣罪」，與監院濫用公務車無關。

吳宗憲指出，民進黨政府面對監督，執政時就用違憲或憲政慣例；在野時就用修憲或正名制憲，最終目的就是削弱人民監督力道，所以，從總統府秘書長潘孟安、國安會秘書長吳釗燮、監察院秘書長李俊俋，說不來立法院就不來，哪怕在此之前，都有其他秘書長來過的案例；李俊俋難道都忘了，年初監察院進行談話會，首先貼出的第一張投影片就是一幅對聯「柴米油鹽樣樣少，監院風骨不打折」，如今風骨何在？

吳宗憲感慨，所有民主國家的立法權都有完整監督行政權的權限，但在台灣卻被打成違憲，或用造謠抹黑；一個被剝奪光行政監督權限及預算監督權限的立法院，這是民主國家的表現？當公投被違法沒收時還可以說「我國非國會至高無上國家」，難道我國是行政權至高無上的國家？

吳宗憲批評，從立法、預算、監督、投票，民進黨都正在打造一個世界最弱的國會，目的只有一個，完成獨裁威權的最後一哩路。他呼籲國人思考，大家期待的是民主國家還是獨裁國家？是權責相符的政府？還是毫無監督的濫權政府？

但莊瑞雄批評，吳宗憲總是雙重標準，過去他排周萬前來專案報告及備詢時，吳默不作聲，面對其他機關卻持不同標準。莊瑞雄認為，能理解憲政機關應有一定作為和態度，但標準應當一致，否則只是淪為黨同伐異。