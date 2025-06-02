快訊

獨／台幣飆升…科技大廠趕忙償還美元借款 銀行頭痛1收入縮水

聽新聞
0:00 / 0:00

李俊俋拒立院備詢 藍批賴政府「企圖打造最弱國會」

聯合報／ 記者李成蔭黃婉婷／台北報導
監察院前秘書長李俊俋。圖／聯合報系資料照片
監察院前秘書長李俊俋。圖／聯合報系資料照片

立法院司法及法制委員會今排「防制公務員瀆職」專題報告，邀請監察院秘書長李俊俋等人列席備詢，李雖於昨晚請辭，但他先前就表態拒絕列席。國民黨籍司委會召委吳宗憲昨批評，多位府院秘書長可以說不來就不來，民進黨面對監督，不是打成違憲，就是造謠抹黑，企圖打造最弱國會，完成威權獨裁的最後一哩路。

不過，民進黨籍司委會召委莊瑞雄反批吳宗憲雙標，「過去立法院秘書長周萬來不來時，怎默不作聲？」

李俊俋、多位監察委員被爆濫用公務車，引發各界撻伐。吳宗憲今於立院司委會排定「如何落實清廉政府及公務員瀆職之樣態與防制」專案報告，首個邀請列席名單就是李俊俋，但李以監院秘書長不在立法院應邀列席專題報告範圍為由，拒絕列席。

台北市議員張斯綱日前爆料，監委蘇麗瓊疑似搭乘公務車去看牙醫。圖／取自張斯綱臉書
台北市議員張斯綱日前爆料，監委蘇麗瓊疑似搭乘公務車去看牙醫。圖／取自張斯綱臉書

新北市議員林國春日前接獲民眾檢舉，指監委林郁容利用公務車接送親友往返機場。圖／取自林國春臉書
新北市議員林國春日前接獲民眾檢舉，指監委林郁容利用公務車接送親友往返機場。圖／取自林國春臉書

「為何要排專報？」吳宗憲昨於社群發文表示，原先討論時，是因為主計總處建議剋扣地方補助款，這可能涉及刑法第一二九條第二項「違法抑留剋扣罪」、貪汙治罪條例第六條一項一款「抑留剋扣罪」，與監院濫用公務車無關。

吳宗憲指出，民進黨政府面對監督，執政時就用違憲或憲政慣例；在野時就用修憲或正名制憲，最終目的就是削弱人民監督力道，所以，從總統府秘書長潘孟安、國安會秘書長吳釗燮、監察院秘書長李俊俋，說不來立法院就不來，哪怕在此之前，都有其他秘書長來過的案例；李俊俋難道都忘了，年初監察院進行談話會，首先貼出的第一張投影片就是一幅對聯「柴米油鹽樣樣少，監院風骨不打折」，如今風骨何在？

吳宗憲感慨，所有民主國家的立法權都有完整監督行政權的權限，但在台灣卻被打成違憲，或用造謠抹黑；一個被剝奪光行政監督權限及預算監督權限的立法院，這是民主國家的表現？當公投被違法沒收時還可以說「我國非國會至高無上國家」，難道我國是行政權至高無上的國家？

吳宗憲批評，從立法、預算、監督、投票，民進黨都正在打造一個世界最弱的國會，目的只有一個，完成獨裁威權的最後一哩路。他呼籲國人思考，大家期待的是民主國家還是獨裁國家？是權責相符的政府？還是毫無監督的濫權政府？

但莊瑞雄批評，吳宗憲總是雙重標準，過去他排周萬前來專案報告及備詢時，吳默不作聲，面對其他機關卻持不同標準。莊瑞雄認為，能理解憲政機關應有一定作為和態度，但標準應當一致，否則只是淪為黨同伐異。

立法院 李俊俋 周萬來

延伸閱讀

李俊俋聲明稱第一時間就想請辭 傅崐萁：笑死不要演了

李俊俋請辭 王鴻薇：其他濫用公務車監委是否也該辭？

李俊俋請辭 林國春：除黨內和輿論壓力、應該有人想要這位子

李俊俋請辭監院秘書長 黃國昌：斷尾求生難以苟同

相關新聞

被爆用公務車載愛犬美容 監察院秘書長李俊俋即起請辭

因被爆用公務車載愛犬去美容沙龍引發爭議的監察院秘書長李俊俋，剛剛發出聲明，自即刻起，請辭監察院秘書長一職。

李俊俋聲明稱第一時間就想請辭 傅崐萁：笑死不要演了

因被爆用公務車載愛犬去美容沙龍引發爭議的監察院秘書長李俊俋稍早請辭，並透露其實事件爆發第一時間就請辭。「笑死」國民黨立法...

醫喊話台中把「中正路」改回來 狠酸2字成民進黨沙包

內政部推動「中正路」改名，引發地方反彈，改口取得共識再依法推動。醫師、時事評論家沈政男狠酸，中正路的中正二字，現在成了民...

李俊俋請辭 林國春：除黨內和輿論壓力、應該有人想要這位子

監察院秘書長李俊俋日前以公務車接送愛犬美容，國民黨北市議員張斯綱接著踢爆李還把公務車當成「Uber Eats」。對於李俊...

林昶佐：盼促成台灣與芬蘭直航 台芬可交流反滲透經驗

準芬蘭代表林昶佐接受三立專訪，提到自己上任後，期待盡速促成台灣與芬蘭的直航；林昶佐將於6月底至7月中履新，全家也會一起陪...

李俊俋請辭監院秘書長 黃國昌：斷尾求生難以苟同

針對監察院秘書長李俊俋請辭獲准，民眾黨立法院黨團總召黃國昌說，監察院斷尾求生之舉，實在令人難以苟同，請辭僅是最基本的負起...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。